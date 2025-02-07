共享閱讀改寫生命腳本 澎湖行動書車首次駛入澎湖監獄

澎湖縣政府文化局行動圖書車，首度突破神祕高牆進駐澎湖監獄。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一向給予外界神祕印象的澎湖監獄，雖然以一道高牆與現實隔絕，但自由的心靈卻不受禁錮，透過圖書資訊，讓收容人不斷累積知識的力量。今（7）日澎湖縣政府文化局與澎湖監獄合作，由文化局長陳鈺雲與典獄長曾至勲簽署合作備忘錄，並舉行澎湖縣文化局行動書車首次穿越高牆，駛入澎湖監獄戒護區的啟動儀式。

澎湖縣政府文化局為活化圖書館藏功能及發揮書籍的價值，讓更多人共享閱讀的樂趣與增長知識力量，及為推動溫暖有感的柔性司法，讓外界圖書資源及社會溫暖關懷跨進高牆，幫助收容人改寫生命腳本，與法務部矯正署澎湖監獄合力促成「書香越高牆 閱出新生命」合作案。

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澎湖縣政府文化局與澎湖監獄，簽署共同合作備忘錄。（記者劉禹慶攝）

由於矯正機關多元教化處遇，與文化局活化圖書館藏及發揮書籍價值需求不謀而合，幾經洽談後，於澎湖地區首次將行動書車開進戒護區內，讓收容人有機會挑選想閱讀的書籍，以提升收容人閱讀的意願及數量，讓外界圖書資源入監，將知識自由傳播，不受高牆的禁錮，更讓收容人感受到社會的關懷與溫暖，文化局行動書車是澎湖縣首部能展開雙翼，滿載1500餘本圖書的載具，日後將固定於每月單週週五赴澎湖監獄提供服務。

首次的行動書車借閱活動中，就有220位收容人辦理借閱證，期待收容人透過書本的閱讀得到潛移默化的正面效益，以書籍知識能量激發其奮發向上的心志，以好書閱讀作為生活的陪伴，藉（借）「書」提升品格修養，以達減少再犯率之目的及祥和的社會。

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