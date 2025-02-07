烏克麗麗在瓦硐 許凌雲秀才館樂音繚繞

澎湖縣政府文化局長陳鈺雲，與小朋友們進行音樂交流。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣觀心樂群協會今（7）日特別在許凌雲秀才館，舉辦「弦韻秀才館·烏克麗麗在瓦硐」活動，邀請高雄2位音樂藝術創作老師，帶領高雄8位學生，與在地24位孩童進行烏克麗麗的交流活動，澎湖縣政府文化局長陳鈺雲、白沙籍縣議員宋昀芝都是促成活動幕後功臣，也都到場與師生同樂。

「弦韻秀才館·烏克麗麗在瓦硐」，在許凌雲秀才館舉行。（記者劉禹慶攝）

位於白沙鄉瓦硐許凌雲秀才館，2023年正式登錄為紀念性建築，標誌著地方文化資產保存的一大步。從2020年起受到議員宋昀芝的關注與支持，在她的努力推動下，歷經多次文資審議委員會的現勘、評鑑與會議，最終獲正式登錄，並獲得許凌雲後代許雅琴女士大力配合，成功為這座承載歷史記憶的建築留下珍貴印記。

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宋昀芝為了讓更多人認識這座具有文化、歷史與宗教意涵的空間，希望藉由音樂與歷史的結合，讓孩童在學習樂器的過程中，更進一步了解當地歷史背景，提升藝術素養並深化對地方文化的認同。

澎湖縣議員宋昀芝，長期支持地方文創。（記者劉禹慶攝）

許凌雲（1862-1944），名漢厚，字卓夫，清光緒年間考取秀才，為地方望族，長年致力於教育。他返鄉後設立書房授課，培育地方人才，對瓦硐的文教發展影響深遠。值得一提的是，許凌雲的後代經營知名的雅歌樂器，特別促成音樂教學交流，讓傳統文化與音樂藝術在秀才館內相輝映。宋昀芝期盼，透過活動讓偏鄉的孩童有更多接觸音樂機會，更希望藉由首次的活動來吸引更多民眾走進秀才館，認識這座富含歷史意義的建築，進一步關注並支持地方文化的保存與發展。

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