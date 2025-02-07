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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

蘆竹湳好采頭藝術祭 2/9熱鬧登場

2025/02/07 15:25

蘆竹湳好采頭藝術祭，9日登場。圖為幼兒園小朋友手做裝置藝術。（取自蘆竹湳古厝粉絲專頁）蘆竹湳好采頭藝術祭，9日登場。圖為幼兒園小朋友手做裝置藝術。（取自蘆竹湳古厝粉絲專頁）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市蘆竹湳好采頭藝術祭今年邁入第12個年頭，活動將於9日上午9點起在蘆竹湳社區（苗栗縣頭份市蘆竹里15鄰191號）盛大登場，屆時將以屬於蘆竹湳在地的元宵文化並運用各種形式重生，以「提蘿蔔燈、繞境祈福」為意象，延續蘆竹湳特有的文化傳統。

苗縣府文觀局表示，「蘆竹湳好采頭藝術祭」自2014年起登場，從社區文化節慶出發，一路上吸引越來越多在地居民投入、青年新血的加入、各界藝文夥伴的熱心參與，逐漸成為苗栗縣每年元宵節的重要盛事，更希望一步一腳印，未來靠社區的力量與夥伴的支持，讓「蘆竹湳好采頭藝術祭」走入永續，再延續下一個百年。

活動現場將安排「挖蘿蔔燈」，並結合藝術、趣味、體驗、慢活等多種元素，邀集蘆竹湳庄內的青年創業者輪番上陣，結合創意發想，在藝術祭當天分別提供不同的藝術體驗。

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