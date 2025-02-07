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出版社負責人涉性騷 亮語文創攤位提前收攤

2025/02/07 16:57

亮語文創負責人涉性騷擾，今（7）日於台北國際書展攤位已人去樓空。（記者董柏廷攝）亮語文創負責人涉性騷擾，今（7）日於台北國際書展攤位已人去樓空。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北國際書展地4天延長營業時間到晚上10點，人潮更甚前幾日。但知名網紅夫妻經營之竹北補習班負責人涉性騷擾，遭新竹縣教育局廢止設立，其所屬出版社「亮語文創」今（7）日設立攤位，未擺設任何書籍，人去樓空。

亮語文創清冷攤位，與其他出版社洶湧人潮形成強烈對比。（記者董柏廷攝）亮語文創清冷攤位，與其他出版社洶湧人潮形成強烈對比。（記者董柏廷攝）

而作家朱宥勳於6日深夜於臉書公告，原定今日將在書展參與的亮語文創出版的小說《噤飛》對談講座取消。朱宥勳表示，因出版此書的「亮語文創」負責人涉嫌性騷擾學生而被撤除補習班執照，新聞披露後，經與主辦對談的各單位討論後，決定取消講座。

日前新聞披露，該補習班因負責人彭姓男子涉及性騷擾、性霸凌、損害兒童及少年權益等行為，因此遭到廢止設立並註銷立案證。該補習班由網紅夫妻共同經營，在社群媒體上擁有龐大粉絲群，補習班臉書專頁擁有4.1萬名粉絲，夫妻倆的個人粉絲頁也有3.4萬名追蹤者。

今日記者實際造訪亮語文創在書展設立的攤位，發現出版社攤位已經人去樓空，成為「最早」收攤的出版社，與其他出版社洶湧的人潮形成強烈對比。

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