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台北國際書展至明天為止 鄭麗君逛3小時、掃貨近百本
行政院副院長鄭麗君昨以行動力挺書展，逛了超過3個小時，也帶回包含文學、漫畫、藝術、語言等多元類型近百本好書。（取自鄭麗君臉書）
〔記者鍾麗華／台北報導〕台北國際書展至明（9）日為止，行政院副院長鄭麗君昨以行動力挺書展，逛了超過3個小時，也帶回包含文學、漫畫、藝術、語言等多元類型的97本書籍。
鄭麗君昨赴書展參觀後，深夜在臉書表示，今年書展主題是閱讀異世界，彷彿每本書都打開了一個「異世界」，等著大家去探索，好多書都想翻一翻，一逛起來，欲罷不能，也聽著多位做書人說書、聊書，不知不覺在會場內逛了超過3小時。
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鄭麗君說，擔任副院長後，逛書店時間相對變少，因此趁書展多買了一點，帶回了近100本好書。
鄭麗君表示，書展只剩2天，請大家趕快去逛台北國際書展，體驗這種讓人不可自拔的閱讀魔力。與每本書相遇像是認識一位新朋友，她的辦公室瞬間像是高朋滿座。
鄭麗君也列出她的書單，包括《江賢二：以美淨化人心》、《黃春明電影小說集》、《看圖學講台灣話》、《言論自由》、《你記得地圖上的一切都要變淡的》、《汝色Colors of You》、《他們的鐵道時代：七位鐵道職人的生命故事》、《台灣地方政治讀本》等。
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