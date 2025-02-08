「藝壇儒俠」陳陽春紀念特展 35幅經典畫作呈現其藝術魅力

雲林縣府即日起至25日在北港文化中心舉辦「陳陽春紀念特展」。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕已故水彩畫藝術家陳陽春素有「藝壇儒俠」之稱，無論是藝術水平與人格特質皆讓人景仰，迄今仍令人懷念。雲林縣府與藝苑陽春工作室、北港、虎尾高中攜手，即日至25日於北港文化中心舉行紀念特展，精選35幅陳陽春大師作品，呈現其藝術魅力，盼讓民眾深刻感受大師對家鄉雲林的情懷。

「陳陽春紀念特展」畫展即日起至25日展出，以「彩墨人生」為核心主軸，都是陳陽春過去捐贈給北港、虎尾高中典藏之作。（記者李文德攝）

陳陽春出生於雲林北港，沉浸水彩藝術創作60多年，獨創迷離夢幻的技法充分體現「水墨式水彩畫」的獨特。他1970年舉辦第1次展覽開始，足跡遍及全球5大洲，將台灣風景帶到世界各地，贏得「水彩畫大師」、「儒俠」等美譽。

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文觀處長陳璧君表示，陳大師一生熱愛水彩畫，繪畫是他的信仰，「以藝弘道」是他的人生目標，2007年創辦「華陽獎」，鼓勵世界喜好藝術創作者發揚水彩畫之美，2023年陳陽春辭世亦獲文化部頒贈「旌揚狀」，表彰其水彩創作60餘載，提攜後進不遺餘力。

「陳陽春紀念特展」分為「眼前風景」、「目中神佛」及「回眸之美」3大主題35幅作品。（記者李文德攝）

此次畫展即日起至25日展出，以「彩墨人生」為核心主軸，更分為「眼前風景」、「目中神佛」及「回眸之美」3大主題35幅作品，都是陳陽春過去捐贈給北港、虎尾高中典藏之作。雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文、陳陽春太太李麗華、女兒陳韻如等人主持開幕茶會。

陳韻如表示，目前台灣藝術史研究學會也單獨將父親一生進行學術研究、研討其藝術成就，對於家屬而言甚感欣慰，此次展覽盼讓更多後代藝術新秀，看到父親的藝術作品後得到啟發，將水彩藝術發揚光大。

張麗善表示，陳大師一生對藝術奉獻是雲林、北港極高榮光，此紀念特展即日至25日展出，歡迎各界來感受陳大師的彩墨世界及其對家鄉雲林的關懷。

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