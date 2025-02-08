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中港高中國中部美術班畢業展主題「火龍果」 港藝中心登場

2025/02/08 16:18

中港高中國中部美術班畢業展主題「火龍果，在港藝中心登場。（記者張軒哲攝）中港高中國中部美術班畢業展主題「火龍果，在港藝中心登場。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕中港高中國中部第17屆美術班畢業展今日開幕，展覽地點為港區藝術中心二樓展示場，並將持續展出至3月9日。由美術班師生共同策畫與創作，以「火龍果」為靈感核心，象徵藝術創作的熱情、突破與傳承。

今日開幕式台中市副議長顏莉敏副議長、市議員陳廷秀、港區藝術中心代理主任周武慶全共襄盛舉。展覽作品涵蓋水彩、素描、水墨、版畫、複合藝術等多元媒材，題材廣泛，橫跨風景、人物、設計、漫畫等領域。每件作品承載著學生們3年來的努力與夢想，展現他們對藝術的獨特見解與探索精神。

中港高中國中部畢業展以「火龍果」為主題，透過多元媒材與技法，創作出獨一無二、風格各異的作品。校長簡崐鎰表示，這場展覽的成果離不開家長們的愛與關懷。學生們的每一筆色彩、每一幅作品，都蘊含著這份深厚的情感與力量。

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