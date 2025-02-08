台南後壁樹人國小師生版畫展開幕 全校師生連護理師都參與創作

台南市後壁區樹人國小師生版畫展今（8）日在新營區民治市政中心1樓開幕，充滿童趣與創意，全校36位學生、9位老師、校長和護理師參與創作。（市府提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市後壁區樹人國小師生版畫展「藝遊未盡、童心無限」，今（8）日在新營區民治市政中心1樓開幕，充滿童趣與創意，展覽集結全校36位學生、9位老師、校長和護理師創作的70幅版畫作品，展現全校師生在藝術領域的熱情與創意。版畫展將展至2月25日，2月15日現場另提供石膏板、網版版畫體驗。

充滿童趣與創意的學生版畫作品。（市府提供）

版畫是樹人國小長期深耕的校本課程，在駐校版畫藝術家吳鴻滄老師的藝術引導下，師生用畫筆記錄下生活所見所感的版畫作品，有描繪校園生活的點滴、澎湖走讀的深刻體驗，也有課後學習社團的精彩成果，每一幅作品都獨具特色，流露出他們對生活、對家鄉的真摯情感，連校長黃世忠也是首次參與版畫展覽。

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充滿童趣與創意的學生版畫作品。（市府提供）

南市教育局局長鄭新輝、秘書處代理處長劉啟崇為版畫展開幕，鄭新輝說，樹人國小已成為全國知名的版畫藝術創作特色學校，透過全校師生版畫聯展，不僅展現樹人國小藝術創作的底藴，也透過版畫連結親師生的情感，看到充滿童趣、描繪細微、色彩繽紛的作品，令觀眾讚賞。

現場版畫體驗。（市府提供）

黃世忠表示，希望這次的展覽，讓大家看見樹人國小在美感教育上的努力，以及學生的藝術創作成果，也希望透過展覽，讓藝術走入社區，豐富大家的精神生活。

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