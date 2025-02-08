李安今領終身成就獎 百老匯舞台版《少年Pi的奇幻漂流》7月登台

舞台版《少年Pi的奇幻漂流》以活靈活現的偶戲、如夢似幻的視覺特效，讓觀眾如身歷其境。（Johan Persson攝，國家兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣導演李安將於今日（美國時間8日晚間，台灣9日上午）領美國導演工會（DGA）終身成就獎，國家兩廳院則於今日宣布，《少年Pi的奇幻漂流》同名舞台劇，將於7月登台巡演，台灣首站於17至27日在台北國家劇院連演2週，7月31日至8月3日在台中國家歌劇院大劇院演出。

兩廳院說明，李安榮獲奧斯卡最佳導演獎的經典電影《少年Pi的奇幻漂流Life of Pi》，改編自加拿大作家楊．馬泰爾（Yann Martel）獲獎小說，電影在2012年風靡全球，票房突破6億美元。賽門．弗蘭德 （Simon Friend Entertainment）製作團隊獲得舞台劇改編權後，2019年在英國謝菲爾德劇院（Sheffield Theatres）首演大受歡迎，2021年於倫敦西區演出，2023年打造了百老匯版本，前前後後共橫掃美國東尼獎與英國奧利弗獎8項大獎。

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舞台版《少年Pi的奇幻漂流》台灣巡演首站在台北國家劇院。（國家兩廳院提供）

兩廳院表示，此次將來台巡演的百老匯版本《少年Pi的奇幻漂流》，將以英文發音搭配中文字幕，而做為台北兩廳院的國際旗艦節目，在企業支持下，也將規劃7月20日晚場做為「輕鬆自在場」，各企業也將運用自身資源，邀請長期關懷的社福單位、團體至兩廳院欣賞演出。

《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇版台北場將於4月8日全面啟售，票價由800元至6600元，現至兩廳院官網活動頁面（https://m.ntch.art/LOP）填寫電子信箱即可獲得第一手消息及特殊優惠活動。

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