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櫻花盛開！ 新社區公所舉辦櫻健行音樂會

2025/02/09 13:44

農曆春節前後到2月底是新社櫻花季。（新社區公所提供）農曆春節前後到2月底是新社櫻花季。（新社區公所提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區2萬多株山櫻花盛開！每年農曆春節前後到2月底是新社櫻花季，新社區公所配合於今天舉辦「新社賞櫻健行音樂會」活動，邀請藝人戴梅君、萄萄姐姐等到場帶動唱，民眾則在櫻木花道漫步健行、拍照打卡，享受初春陽光的溫暖洗禮，度過美好浪漫的假日。

出席的民政局長吳世瑋表示，新社區有台中的花園美譽，距離台中市區距離適中且交通方便，在春節前後，2萬多株山櫻花齊放、艷麗奪目，瞬間新社成了粉紅浪漫世界。

新社區公所舉辦「新社賞櫻健行音樂會」活動，引大批民眾參加。（新社區公所提供）新社區公所舉辦「新社賞櫻健行音樂會」活動，引大批民眾參加。（新社區公所提供）

新社區種植的櫻花，主要集中在新社區公所、復盛里環保公園、陸軍602旅旁的附近道路，還有新社中學、種苗場前的中129沿線，以及慶西里的山坡等處，是新社絕佳的賞櫻地點。

吳世瑋指出，新社區公所多年來持續辦理櫻花季相關活動，與在地商家共同行銷新社區農特產品、美食及文化觀光，加上絡繹不絕的賞花人潮，刺激活絡消費市場、創造商機也帶動地方產業發展，歡迎遊客在櫻花季期間，多多走出戶外，來場紓壓又漫活的新社小旅行。

新社區公所今年結合新社商家推出限量櫻花幣、優惠摺頁等，透過公私協力彙整新社商家的優惠資訊，印刷摺頁發送遊客，並邀請知名「食尚玩家」部落客利歐納，拍攝新社櫻花季數部行銷短影音，透過實體及網路等多方管道，盼讓遊客認識新社並來新社遊玩。

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