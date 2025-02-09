東勢客家文化園區舉辦「飛閱客庄」書法展 展現傳統藝術之美

「飛閱客庄-鳶嘴山客家人文翰墨聯展」在東勢客家文化園區展出至5月18日止。（中市客委會提供）

〔記者歐素美／台中報導〕「飛閱客庄-鳶嘴山客家人文翰墨聯展」，今天在東勢客家文化園區開幕！在琵琶、二胡、竹笛等傳統東方樂器的悠悠樂音中，民眾得以欣賞20位優秀書法家的作品，展期至5月18日止。

「飛閱客庄-鳶嘴山客家人文翰墨聯展」在修揚的樂聲中，9日於東勢客家文化園區開幕！（中市客委會提供）

台中市客委會主任秘書黃貴財出席表示，這次參展者擁有深厚的客家背景或以客家題材進行創作，展現多樣的書法風格與文化內涵。展覽作品橫跨傳統至現代，帶領觀眾認識書法的獨特樣貌與藝術價值，不僅是書法愛好者的盛宴，也是所有文化藝術愛好者的理想去處，希望藉由這次書法展，可以讓更多人認識並愛上書法，進一步推動傳統文化的傳承與發展。

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這次展出的書法作品中，70歲書法老師練素英帶著10歲孫子賴建華一同參展，彰顯客家文化傳承的精神。

「飛閱客庄-鳶嘴山客家人文翰墨聯展」開幕，邀請多位書法老師現場揮毫。（中市客委會提供）

台中客委會表示，2月12日、13日是「2025 台中東勢新丁粄節」，今年以「全城參與」為主題，號召山城廟宇、社區、社團、商家、學校全城出動，並延續「鬪粄文化」、「願生樂養」、「分享喜悅」3 大核心精神，整合藝文、產業、親子活動及文化展覽，規劃7大主題、16項系列活動。歡迎各位市民好朋友來東勢欣賞美麗的書法作品、參與一年一度的台中東勢新丁粄節。

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