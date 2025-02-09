2025湖口行春宴 今日萬人趕集「給神明請」

新竹縣湖口鄉每年新春的行春宴，是縣定古蹟湖口三元宮（棚架後方）祭祀圈內一年一度的盛事。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025湖口鄉「行春宴」食福遶庄文化祭今天在縣定古蹟湖口三元宮的祭祀圈登場，5村6庄的信眾清晨6點起就冒著低溫中出動車隊，護駕三元宮主祀的三官大帝遶境賜福給各方信眾，中午則折返三元宮「給神明請」吃萬人食福宴，替全湖口鄉新春開了個熱鬧、活力滿滿的年。

新竹縣議員、湖口三元宮主委何建樺（左起依序往右）、客委會參事范雪景、湖口鄉長吳淑君、新竹縣政府民政處長陳建淳、湖口鄉代會副主席翁紹軒率隊跟隨在百米金龍後方踩街迎新春。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員、湖口三元宮主委何建樺說，雖然湖口行春宴這場盛事以三元宮祭祀圈的5村6庄為主，但是行春食福宴前的挑擔創意踩街秀，卻有全鄉20個村、20個社區一起共襄盛舉，千人一起從湖口老街南端的湖口天主堂，一路跟隨著壯觀的百米金龍緩步踩街走到三元宮廟前廣場，一路替沿線店家帶來新年好運道。

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湖口鄉長吳淑君說，行春宴是湖口每年春節後的開年盛會，也是地方文化與社區凝聚力的象徵，已經傳承百年，每年這一天，三元宮祭祀圈內的5村6庄一早就發動車隊載著神明遶庄賜福各界，中午回到三元宮食福後再重新啟程繼續遶庄，祈求國泰民安。

百米金龍領路踩街，讓湖口老街沿線業者乃至全鄉鄉親統統好運道。（記者黃美珠攝）

吳淑君說，公所今年主辦不僅邀請全國最長的百米金龍在踩街秀上打頭陣，後面則有客家方口獅隊、老揹少、客家花鼓隊及各社區接力齊步走，參與人數從最早的2、3000人到去年超過8000人，到今年至少有1萬人到場，盛況越來越大。

他們也邀請田屋北管八音團、新埔內立同樂軒、田屋北管青年團、乾興客家八音團、祖傳隴西八音團、美濃客家八音團6大客家八音團隊，在湖口三元宮拚場，一起展現客家音樂的獨特韻味。

新竹縣湖口鄉今天的行春宴吸引萬人趕集去湖口三元宮「給神明請」食福。（記者黃美珠攝）

萬人食福宴席間，他們準備了6項經典客家美食：炒米粉和粄條、滷肉飯、白菜滷、焢肉、牛汶水、福菜湯，且全部當場現做、現炒，滿足也暖熱了所有食客的五臟廟。

大家邊吃還有節目可以欣賞，因為在縣府文化局等引介下，邀請到第35屆金曲客語歌手柔米、客語創作歌手徐世慧、最佳客語組合愛客樂iColor，以及親子偶像海苔哥哥與棉花糖姊姊，接力為大小來客演出，五感沒有一個得空。

今天活動期間，湖口鄉公所還準備了限量禮物，來客只要完成指定步驟，就可參加線上的抽獎活動，當場體驗食福之後好運果然大發。

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