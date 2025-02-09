點亮母語魅力 台南「咱畫咱的話」48幅畫作開展

南市教育局攜手國立台南生活美學館舉辦「咱畫咱的話」展覽今天開展。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市教育局攜手國立台南生活美學館舉辦「咱畫咱的話」展覽今天開展，展出48幅優秀作品，涵蓋台灣台語、台灣客語、原住民族語及新住民語等多元語言，透過童趣筆觸與創意視角，展現語言與藝術交織的魅力，展期至2月26日。

2025世界母語日系列活動「咱畫咱的話」畫作展覽學生作品《鴨仔聽雷》。（台南市政府提供）

市長黃偉哲表示，台南一直致力推動多元族群文化的傳承與發展，每種語言都是一座寶貴的文化寶庫，蘊含著歷史記憶與獨特生活智慧。這次畫作展覽不僅讓我們看見孩子們如何以純真的創意賦予母語新的生命，同時也體現出台南包容並蓄、跨文化融合的精神。

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教育局長鄭新輝表示，此次展出的48幅作品，是從2,148件參賽作品中脫穎而出，足見其獨特魅力與創新表現。學生們將俗諺與母語文句，透過童真的筆觸與豐富想像力，轉化成生動的圖像，讓觀者能夠深切體會到各族群的語言韻味與生活智慧，也讓台南的母語教育展現活力與創新精神。

新泰國小吳語環的作品《織布歌（泰雅族語）》。（台南市政府提供）

本次展出的48幅作品，生動呈現不同族群的語言特色與文化內涵。佳興國小翁宥薰的作品「掃地掃壁角，洗面洗耳空（台灣客語）」以大膽的色彩與細膩的構圖，詮釋客家族群務實耕耘、做事徹底的精神。新泰國小吳語環的「織布歌（泰雅族語）」則展現原住民族精緻的傳統服飾與圖騰文化，巧妙運用色彩搭配與構圖，呈現泰雅族特有的文化魅力。

復興國中陳玥吟的作品「慢牛厚屎尿（台灣台語）」以擬人化手法描繪閩南俗諺，畫面動感十足，色彩協調，充分展現語言的幽默意涵。立人國小吳羽恩的作品「行雲流水（新住民語）」則透過越南傳統服飾與奔放筆觸，勾勒出新住民文化的獨特意象，展現越南風情的生活美學。

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