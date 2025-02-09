不起眼卻環保到得大獎 書展最佳展位設計3大獎項一次看

綠色永續獎大寬文化工作室。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台北國際書展今（9）日閉幕，閉幕儀式上同時公布並頒發多項最佳展位設計獎，其中，代表淨零永續發展的綠色永續獎由大寬文化工作室獲得，評審認為，「大寬」以道具搬移方式陳列攤位， 呼應環保及綠色會展應用面向，繪本作者的裝置物也是重複使用的道具。在綠色永續的原則下保有在地美學與原創格。

中小型展位金獎啟明出版。（記者凌美雪攝）

有趣的是，位於「大寬」對面的「啟明出版」，以藝廊風的陳列方式，在展期內大獲好評，被很多藝文界人士轉傳推薦，吸引不少人朝聖，而「大寬」的藍白帆布頂棚，乍看有點陽春，在「啟明」對面顯得有點不起眼，沒想到其實暗藏很多環保的用心。

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中小型展位銀獎九歌出版社。（記者凌美雪攝）

中小型展位銅獎國立台灣大學出版中心。（記者凌美雪攝）

結果「啟明」也不負眾望，獲得中小型展位金獎，評審認為，「啟明」以素布為牆，打上燈光，猶如燈籠，具有吸引讀者一探究竟的效果，設計了可以讓人流自動旋轉的中島櫃，典雅的氛圍，亦讓人彷彿置身另一空間，內裝多為原色板材，結合局部鋁製材質，設計獨具創意，展示空間有限卻巧妙運用。

大型展位金獎讀字公民。（記者凌美雪攝）

至於大型展位金獎，就是今年華麗變身的讀字公民，評審認為，聯展單位眾多但卻聰明大量利用黑色調，以斜向動線配置展櫃，運用色調風格一致的桌燈展架，統一視覺讓整體風格協調，充分利用空間將多種功能恰當分配，大量使用可重複使用之書架、燈具與租賃設備，巧妙運用器材集裝箱與黑色桌布作為展示台，減少木作與廢棄物。

大型展位銀獎是由文訊雜誌社、洪範書店及爾雅共同組成的「文學專門店」。（記者凌美雪攝）

大型展位銅獎博客來。（記者凌美雪攝）

3大獎項的獎名單如下：

‧綠色永續獎：大寬文化工作室

‧中小型展位：金獎啟明出版，銀獎九歌出版社，銅獎國立台灣大學出版中心。

‧大型展位：金獎讀字公民（獨立出版聯盟、台灣勞工陣線協會），銀獎是由文訊雜誌社、洪範書店及爾雅共同組成的「文學專門店」，銅獎博客來。

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