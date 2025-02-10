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桃園景福宮開漳聖王文化季2/15登場 開放民眾鑽轎底

2025/02/10 15:28

桃園大廟景福宮年度盛事「開漳聖王文化季暨遶境踩街活動」，踩街遶境桃園區市中心熱鬧滾滾。（資料照，景福宮提供）桃園大廟景福宮年度盛事「開漳聖王文化季暨遶境踩街活動」，踩街遶境桃園區市中心熱鬧滾滾。（資料照，景福宮提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕由桃園大廟景福宮主辦的「2025開漳聖王文化季暨遶境踩街活動」將於15日登場，除了桃園區市中心周邊踩街遶境，桃園藝文廣場、景福宮廟埕都有精采演出，此次景福宮開放民眾報名隨香，鼓勵踩街沿線居民及商家設置香案，並安排藝文廣場鑽轎底等活動。

景福宮主祀開漳聖王，每年在農曆正月舉辦踩街遶境活動，已延續百年不間斷，早期社會以農業生產為主，民眾辛苦工作一整年直到除夕夜家戶團圓，過年期間才能夠休息，於是漸漸形成在正月舉行遶境的習俗。

景福宮表示，希望藉由遶境活動讓更多人了解在地開漳聖王信仰，並希冀未來能夠登錄成為桃園另一無形文化資產，此次活動同樣邀請市府各相關局處共同協助擴大辦理，規劃踩街團隊包括桃園在地鈞天社、懿樂軒、北埔採茶舞、溜冰龍、及扮仙Cosplay，為讓更多年輕學子參與此項民俗活動，由莊敬國小協助邀請在地獲獎優秀學校團隊如北門國小扯鈴隊、莊敬國小太鼓隊、國術隊、北科附工儀隊、龍潭高中熱舞社、壽山高中康輔社等參與踩街活動。

景福宮表示，15日上午7點至晚間8點，在桃園區市中心周邊踩街遶境，中午12點於桃園藝文廣場及下午4點於景福宮廟埕都有精彩演出，此次亦開放民眾報名隨香，鼓勵踩街沿線居民及商家設置香案，並安排藝文廣場鑽轎底等活動，相關訊息可至景福宮、桃市府文化局網站及桃園閩南官方臉書粉絲專頁查詢。

踩街遶境路線如下：

景福宮至藝文廣場（0830-1130）：景福宮→右轉中山路→左轉三民路三段→（09：00）桃園慈護宮→右轉復興路→左轉民生路（09：50永燈祠休息）→左轉慈文路→右轉同安街→左轉南平路→左轉新埔六街→右轉同德五街→（11：30）右轉藝文一街→藝文廣場。

（藝文廣場至景福宮1500-1740）：藝文廣場→（下午3：00）左轉同德六街→右轉新埔六街→右轉同德二街→左轉中正路→右轉博愛路→（下午5：00）左轉民權路（文昌公園休息）→左轉中華路→（下午5：40）左轉中正路→景福宮。

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