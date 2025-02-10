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與楊双子共同發起罷免行動 朱宥勳：就是要罷免國民黨立委

2025/02/10 13:51

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作家朱宥勳。（翻攝自朱宥勳臉書）作家朱宥勳。（翻攝自朱宥勳臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院於春節前三讀通過「114年度中央政府總預算案」，在野黨團針對⽂化預算的凍刪過程粗暴浮濫，引發文化界憂心，作家楊双子發起一份「台灣文學作家連署聲明」，宣告「2025 主張罷免不適任立委，是我們的義務」，共同發起人朱宥勳今（10日）受訪時直言：「就是要罷免國民黨立委！」

朱宥勳說，這個連署活動大約是除夕前幾天發起，考量到之前文化界發出的抗議聲浪需要更進一步發揮效果，因此，他們決定再往前推一步，就是「罷免不適任立委」，朱宥勳說，「我們的目標都很明確，所以你看，今天轉貼的大多數人，也都會直接說自己的選區，要罷免的是哪個立委，這樣會有一個帶領的作用。」

這次超過200位作家、詩人、劇作家、翻譯者等具名連署，且年齡跨距從20到80歲都有，其中還包括很多平常較少發聲的大前輩，比如平路、吳明益、陳雨航等，「這件事蠻不容易的。」希望透過作家們具名在自己的選區帶領，產生擴散作用。

朱宥勳以自己為例，即便是在318學運時，他都沒有這麼激進，以前都多半都是把理念講完而已，「但這次我們就是直接會介入一個政治行動，我們希望做到的，就是讓大家感覺到這件事真的很嚴重，嚴重到平常不太管世事的很多作家都跑出來了。」

朱宥勳也點出他們的憂心有2個方向，首先是國民黨立委或說藍白陣營，基本上都是在利用民主體制來反民主，包括民主所賦予他們的投票或審議權利，但他們所有行為卻都是在破壞這件事，比如說對文化，只因不喜歡某部戲，預算就砍掉，這件事是非常嚴重的，這其實就是回到戒嚴時代，「就算外面沒有共產黨，這件事情也是不可接受的，更何況還有外敵。」

另一個憂心是，「我覺得很難接受跟理解，這些立委沒有在好好工作，因為他們根本搞不清楚自己在做什麼……我們看他刪預算的方式，就知道他並不知道他刪的是什麼東西，然後也不知道後面的效果是什麼。」朱宥勳說，如果笨跟壞只要有一個，就可以造成很嚴重的結果，那加在一起的話，到底要崩壞到什麼程度？

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