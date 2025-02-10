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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

水墨畫家林婉珍逝世 享耆壽95歲

2025/02/10 20:15

〔中央社〕國家文藝獎得主平珩今天向中央社記者證實，母親、水墨畫家林婉珍4日晚上逝世，享耆壽95歲。林婉珍為皇冠文化集團創辦人平鑫濤前妻，曾以著作「往事浮光」回首與平鑫濤及瓊瑤間的往事。

林婉珍從事水墨創作50餘年，曾師承吳文彬、徐谷菴、杜簦吟、涂璨琳、歐豪年等名家，作畫題材廣泛，擅長花鳥、魚類、走獸、山水等，國內外邀展300餘回，出版畫冊4本。作品曾獲中正紀念堂、國父紀念館、台灣藝術教育館等文化機構及藝術界、企業界人士收藏。

林婉珍在1976年與平鑫濤離婚，因而讓她開始潛心修習水墨創作。2018年，她發表著作「往事浮光」，於書中回首自己如何結識平鑫濤，並見證平鑫濤如何創立皇冠，她甚至是皇冠的第1個員工，身兼讀者服務和會計外，也以家庭主婦身分操持家庭，與平鑫濤育有兒女平瑩、平珩及平雲。

「往事浮光」中，林婉珍也提及自己與平鑫濤的婚姻如何因作家瓊瑤而結束，當時88歲的她在書中自述「有時候看到其他人寫到關於我的事情，明明同一件事情，卻跟我的所見所聞差異甚大。我想，也是時候可以來談談我的版本了。」該書出版後轟動一時，也登上2018年博客來及金石堂百大暢銷榜。（編輯：李亨山）

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