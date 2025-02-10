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畫家林婉珍辭世 享耆壽96歲

2025/02/10 21:59

林婉珍以《往事浮光》剖析她與平鑫濤、瓊瑤的愛恨糾葛。（資料照，皇冠文化提供）林婉珍以《往事浮光》剖析她與平鑫濤、瓊瑤的愛恨糾葛。（資料照，皇冠文化提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕資深水墨畫家林婉珍於2月4日晚間辭世，享耆壽96歲。林婉珍的女兒舞蹈空間藝術總監平珩證實此事。

資深水墨畫家林婉珍辭世。（資料照，皇冠出版提供）資深水墨畫家林婉珍辭世。（資料照，皇冠出版提供）

「我叫林婉珍，學生們喊我林老師，媒體稱呼我是平鑫濤的前妻。40年前，我們簽下了一張小小的、15公分見方的離婚證書，不久，『平太太』的稱謂就換成了另一個人。」林婉珍為皇冠文化集團創辦人平鑫濤前妻，曾於2018年出版《往事浮光》，以「沈默50年，終於發聲」為題剖析半生的心路歷程。

林婉珍作品〈富貴天成〉，1998年。（資料照，中正紀念堂提供）林婉珍作品〈富貴天成〉，1998年。（資料照，中正紀念堂提供）

很多人會聚焦在林婉珍、平鑫濤及瓊瑤間半生的情感糾結，但林婉珍其實也是知名的水墨畫家，她的繪畫創作題材廣泛，筆墨靈秀清雅，深受藝術界肯定，不僅時常受邀海內外展出，也曾出版多本畫冊，並於2020年在中正紀念堂舉辦「林婉珍90回顧展」。

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