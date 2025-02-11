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外交與文化部舉行雙部長會議 盼延續巴黎「文化奧運」成功經驗

2025/02/11 15:04

外交部長林佳龍與文化部長李遠在雙部長會議會後互贈文宣禮品。（外交部提供）外交部長林佳龍與文化部長李遠在雙部長會議會後互贈文宣禮品。（外交部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍今（11）日邀請文化部長李遠舉行首次雙部長會議，討論加強合作推動文化外交事宜。林佳龍表示，延續去年外交部和文化部合作參與巴黎「文化奧運」的成功經驗，盼藉今年國際重要活動契機，攜手推廣台灣軟實力，進一步提升台灣國際形象。

外交部長林佳龍和文化部長李遠討論合作推動文化外交。（外交部提供）外交部長林佳龍和文化部長李遠討論合作推動文化外交。（外交部提供）

外交部指出，外交部政務次長吳志中與文化部政務次長王時思也參與會議，針對多項合作計畫進行討論，包括運用4月至10月在日本大阪舉辦的「2025世界博覽會」，結合外交與文化資源擴大台灣國際能見度，以及藉由9月及11月故宮博物院文物赴捷克及法國展出等多項文化活動，推動2025年為「歐洲台灣文化年」。

林佳龍指出，外交部規畫於大阪世博期間，與我國參展友邦共同舉辦友好活動，深化邦誼並落實「榮邦」精神，外交部也將與文化部合作安排藝文表演，展現台灣多元文化風貌，兩部將配合政府整體規畫，強化國際文宣策略。此外，外交部將發起「尋找台灣」的全球網路社群活動，盼藉此擴大台灣參與世博的國際關注度。

在推動「歐洲台灣文化年」方面，林佳龍表示，不僅將有百件故宮文物赴捷克及法國展出，外交部更將與文化部攜手，盤點並促成台灣本年於歐洲舉辦的藝文活動，協調配套文宣、合作產製推廣素材，並串連駐歐洲各館處擴大宣傳，使歐洲民眾透過一系列文化活動深入了解台灣豐厚的文化底蘊，進而認同台灣與歐洲共享的民主價值。

林佳龍強調，「部部都是外交部」，唯有整合各部會資源，才能發揮台灣在國際上的最大效益，而文化外交正是其中關鍵一環，外交部未來將持續與文化部攜手，以文化為橋梁，連結世界、拓展台灣的國際影響力。

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