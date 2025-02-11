百名台灣作家連署罷免 楊双子越洋發聲：未參與連署，不等於立場相反

〔記者蘇孟娟／台中報導〕去年獲美國「國家圖書獎」的小說家楊双子等人發起台灣文學家連署聲明，「支持罷免不適任的立法委員，直到不適任立委停止摧毀台灣文學」，共201人參與發聲。由於是近年來文學界少見對政治議題強烈表態，引發矚目，不少文人紛表示也想參與連署，目前正在美國出差的楊双子越洋發聲，強調，因人力限制，「只能忍痛做出不再重開連署表單的決定」，但連署募集終止，行動尚未終止，她更盼藉文學人站出來的行動觸發不同領域的人也站出來「觸發下一個行動」，讓行動連鎖擴散下去推動罷免成功；她另呼籲，連署行動是積極表態，但不參與連署並不等同站相反立場，盼不要區分名單內外，不要尋找攻訐對象，繼續以行動實踐終極關懷。

楊双子昨日發表「主張罷免不適任立委，是我們的義務」台灣文學作家連署聲明時，正在美國紐約出差，身為連署人主文撰寫人的她接受本報採訪時指出，未曾經歷戒嚴時期的她，曾經以為現有的民主與自由是理所當然的事，直到318學運發生，讓她正視到以文學人為例，現在文學人擁有的創作自由均是前輩爭取多年才擁有，文學關懷未必與政治關懷切割，才發起台灣文學家連署。

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她說，這次發起「封閉式連署」，僅由陸續找到40名參與的領銜人發起小組，更各自利用自己的網絡，個別輻射向外聯絡其他作家參與連署，連署從1月25日迄至2月8日中午12點截止，總計14天半，期間包含農曆春節與台北國際書展，受限於募集方法與時程，仍號召到201人參與，如果時程拉長，或者發起小組有更具規模的團隊，名單人數必將不只如此。

楊双子說，昨日連署名單披露後，收到許多有意加入連署的文人聯絡，因發起小組實際運作人數極少，「只能忍痛做出不再重開連署表單的決定」；「發起小組」並非正式組織，在連署聲明正式發表後形同解散，故而不在此表列，亦避免爭取鎂光燈之嫌，她另要特別鳴謝提供行政與技術支援的幾位專業人士，劉艾靈、李奕樵、異吐司想、洪沛澤。

楊双子強調，「連署募集終止，行動尚未終止」，台灣文學作家連署聲明的連署的名單募集雖已終止，但許多作家主動分享與表態，除連署之外也有作家或擔任罷免志工，或參與文化政策論述建立與政治遊說，或持續地透過文學書寫以倡議，即使不參與連署，依然有無數人在各自的領域裡實踐自身的文學關懷，她只盼藉這次文學人的連署表態，能觸發下一個行動的展開，有更多不同領域的人願意站出來發生，把行動擴散出去。

楊双子強調，她也要再度強調每個人都有不表態的權力，「未參與連署的作家，並不等於站在相反立場」，每個人都可能因著環境與處遇，有無數種原因與難處，未必能夠隨時隨地積極表態，她自己10年前是一名正在照護癌末患者雙胞胎妹妹的照護者，奔波於醫療院所間也毫無額外的心力參與任何公民活動，願不要區分名單內外，不要尋找攻訐對象，大家繼續以行動實踐終極關懷。

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