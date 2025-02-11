第2屆台灣觀光金獎 麗寶集團奪雙金

第2屆台灣觀光金獎日前頒獎，麗寶集團囊括兩項大獎，圖為獲獎的福容大飯店福隆店。（福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕觀光業被稱為「無煙囪工業」，對一個國家的經濟效益甚大；觀光業也是調劑旅人身心、帶給大家旅遊幸福的產業，交通部觀光署特別舉辦台灣觀光金獎，表揚認真打拼台灣觀光產業的相關單位及從業人員，日前剛頒發今年第2屆台灣觀光金獎，其中，麗寶集團囊括兩項大獎，分別是福容大飯店福隆店獲得「觀光旅館及旅館業」、以及麗寶樂園渡假區總經理吳佳如獲得「觀光遊樂業從業人員-高階主管」金獎肯定。

福容大飯店福隆店獲得第2屆台灣觀光金獎的「觀光旅館及旅館業」肯定。（福容大飯店提供）

福容大飯店福隆曾獲「世界奢華大獎」（World Luxury Awards）及「世界奢華水療獎」（World Luxury Spa Awards），在高端旅遊及健康養生領域締造卓越成績，印證福容大飯店福隆做為國內外旅客心中理想度假選擇的品牌地位。今年再度獲得「觀光旅遊團體獎」殊榮，連續4年獲得觀光金獎個人獎及團體獎肯定。福容大飯店福隆表示，福容福隆結合沙灘海景與海洋溫泉，成為獨具魅力的度假勝地，一年四季都有不同的玩法：秋冬時節吸引大批國內外旅客前來泡湯、春夏透過舉辦福隆國際沙雕祭，推動沙雕藝術與觀光的結合，攜手國際知名IP如LINE FRIENDS與BT21等合作，讓遊客欣賞藝術作品更增添趣味性，同時感受多重樂趣與驚喜。此外，飯店周邊提供登山、單車等戶外活動，讓遊客在四季皆能盡享東北角的多元風光。

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麗寶樂園渡假區總經理吳佳如獲得「觀光遊樂業從業人員-高階主管」金獎肯定。（福容大飯店提供）

獲得觀光遊樂業高階主管獎的麗寶樂園渡假區總經理吳佳如，是當年麗寶集團接手月眉不良資產的重整團隊成員，吳佳如表示，麗寶樂園渡假區擁有全台灣唯一的綜合渡假區，匯集休閒、遊憩、娛樂、購物、競速等元素，主打全齡、一站式休閒娛樂體驗，每個事業體的目標族群和經營模式都不盡相同，需靈活應對多變市場。並以「永續生活」與「永續旅遊」為核心，推動低負擔、高價值的休閒模式，讓旅遊不僅帶來娛樂，更兼顧環境、經濟與社會的長遠發展。

麗寶樂園渡假區主打一站式旅遊，吃喝玩樂、住宿、購物、賽車一次全滿足。（福容大飯店提供）



面對疫情期間台灣觀光的衝擊，麗寶樂園渡假區主動出擊，與國際知名IP「LINE FRIENDS」，於2022年起在園區內打造全球首座「LINE FRIENDS TOWN熊大的麗寶小鎮」，並於麗寶福容大飯店推出8款主題房，成功提升住房率。此外，全台最大摩天輪「天空之夢」同步推出主題車廂，完整沉浸式體驗吸引國內外遊客，助力樂園連續兩年蟬聯「全台最受歡迎樂園」殊榮。同時，園區積極落實ESG永續經營，全面電子化紙本作業、推動無紙化入園、導入AI智能客服等，並強化渡假區垃圾分類，使112年垃圾量減少100噸，更獲台中市政府環保局肯定為「資源回收推廣成效優良企業」，展現環保與商業並行的卓越成果。

更多第2屆台灣觀光金獎內容詳詢第2屆台灣觀光金獎官網；福容大飯店福隆店、麗寶樂園渡假區相關訊息，詳詢福容大飯店集團官網。

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