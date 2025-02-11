台北近郊賞花春遊趣 北投麗禧推溫泉美食一日遊

北投麗禧一日遊專案搭配麗禧特色下午茶，以原木打造之迷你桂花樹造型，承載多款鹹甜點心。（北投麗禧酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕最近雖然天氣仍寒，但已經逐漸可感受到春日的氣息，此時正是規畫到郊外走走的好時機。坐擁陽明山大磺嘴第一口白磺泉的北投麗禧溫泉酒店，緊鄰著陽明山國家公園及號稱「台版富良野」的北投三層崎公園，既可輕鬆享受泡溫泉樂趣、還能前往上述公園欣賞絕美春景。善用這些紓壓元素，北投麗禧溫泉酒店自即日起推出一日遊專案，內含雙人使用獨立湯屋及水岸茶屋下午茶，歡迎遊客出遊賞花可順遊至館內，靜心享受私人獨立湯屋的溫泉療癒感，再搭配麗禧特色桂花樹造型下午茶，是花季期間絕佳的輕旅行提案。

半露天湯屋之木作格柵帶進清涼微風，讓遊客在溫潤白磺溫泉之中享受舒適自在感。（北投麗禧酒店提供）

春花雖動人，但若能搭配其他的賞花節目，更是錦上添花、增添無限雅趣。北投麗禧表示，新規畫的一日遊專案，雙人湯屋搭配麗禧下午茶，可選擇3款別具特色的獨立湯屋，雙人共享白磺溫泉天然溫潤的療癒時光，可緩解步行賞花的腿部疲勞；在白磺美湯的療癒後，於水岸茶屋享用愜意舒適的麗禧特色桂花樹下午茶，獨特的縮小版桂花樹造型是以北投麗禧細膩貼心的「桂花服務精神」為發想打造，每一座都是工匠以原木純手工製作，乘載著主廚精心打造的多款創意鹹甜小點，讓悠閒的下午茶時光增添風雅趣味。

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一日遊專案提供多種選項，亦可選擇雙人獨立湯屋搭配歐陸餐廳雙人午間套餐。（北投麗禧酒店提供）

體驗北投麗禧一日遊專案後，搭乘北投麗禧免費接駁車於捷運新北投站下車，可順遊步行至三層崎公園欣賞繽紛花海美景。（北投麗禧酒店提供）

北投麗禧說明，針對旅人的不同需求，一日遊專案擁有多樣化的選項配套，亦可選擇以雙人湯屋搭配歐陸餐廳現代法式料理午間雙人套餐，主餐可選擇「慢燉澳洲巧克力和牛臉頰」或是「季節鮮魚/馬賽海鮮醬汁」；享受一個人的北投輕旅行，首選露天風呂搭配水岸茶屋午間餐點，盡情於挑高9米、占地百坪的露天風呂，暢享溫泉池、冷水池、冰水池、烤箱、蒸氣室、溫泉石板浴等舒適休憩設施，放鬆沉浸於白磺溫泉的滋潤之中。此外，北投麗禧免費接駁車亦提供來訪遊客於捷運北投站及新北投站下車選項，體驗北投麗禧一日遊專案後，可順遊步行至北投社三層崎公園欣賞壯麗花海，為賞花之旅畫下完美句點。更多相關訊息詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

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