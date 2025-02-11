逛桃園國際燈會東武鐵道集團展區 欣賞1/100晴空塔燈座變換燈光秀

日本東武鐵道集團今年第7次參加台灣燈會，左起東京晴空塔社長新家章男、東武鐵道海外觀光部部長青柳健司、東武鐵道台灣分公司總經理山內朋彥。（東武鐵道集團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025台灣燈會將於2月12至23日於桃園舉行，會場有來自國內外的各參展單位共襄盛舉。其中，日本東武鐵道集團已是第7次參加台灣燈會，歷年都推出既能代表該集團又有創意的燈座設計，今年也不例外，展出的主題有新型特急列車「SPACIAＸ」、約1/100縮尺的「東京晴空塔」、象徵吉祥的「日光鳥居」，還有紀念東武動物公園和六福村締結觀光友好合作，將遠嫁至日本的「白犀牛艾瑪」、及東武動物公園內超人氣的「白老虎親子」燈座等；每天還會在鄰近燈座的公益帳篷處發放旅遊相關資訊、舉辦玩遊戲贈送台灣限定版帆布袋活動，歡迎大家前往賞燈及同樂。

東武鐵道集團為了藉燈會讓台灣民眾認識該集團，每年都絞盡腦汁設計燈座主題。（東武鐵道集團提供）

1/100縮尺的東京晴空塔以7個主題色彩各展現5分鐘燈光秀，呈現東京晴空塔之美。（東武鐵道集團提供）

東武鐵道集團表示，很榮幸能參加這個聞名世界的台灣燈會，東武鐵道是以東京都淺草、池袋為起點，沿線鐵路網含蓋栃木縣日光、鬼怒川温泉、足利、埼玉縣川越市等知名觀光勝地，集團裡有東京晴空塔、百貨公司、飯店、遊樂園、動物園與巴士、觀光船、纜車等約有60多家相關的子公司，為了藉燈會讓台灣民眾認識東武鐵道集團，每年集團都絞盡腦汁設計燈座主題。今年的燈座主題，特別鎖定2023年7月15日開始運駛的「SPACIAＸ」，這是相當受親子喜愛的新型特急列車；而幾乎已成為東京地標的東京晴空塔也是今年的亮點，約1/100縮尺、以7個主題色彩各展現5分鐘燈光秀，綺麗呈現東京晴空塔之美，希望還未親訪的遊客能就近感受其魅力。

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紀念東武動物公園和六福村締結觀光友好合作，將遠嫁至日本的「白犀牛艾瑪」。（東武鐵道集團提供）

另外，東武鐵道集團致力宣傳新型特急列車行駛路線的重要景點「日光」，這裡也是日本世界遺產觀光地，日光東照宮是必遊人氣景點，今年集團特別特別加製了象徵吉祥的「日光鳥居燈座」。而紀念東武動物公園和六福村締結觀光友好合作，將遠嫁至日本的「白犀牛艾瑪」、東武動物公園內超人氣的「白老虎親子」，也變身成燈座展出。今天下午特別來台參加點燈的東京晴空塔社長新家章男表示，希望能藉由燈會活動促進台日觀光友好的交流，也期望為所有參訪者及遊客帶來平安幸福、快樂圓滿的旺旺年。

東武鐵道集團今年將在燈會現場，舉辦玩遊戲贈送台灣限定版帆布袋活動。（東武鐵道集團提供）

除了欣賞優美燈座，東武鐵道集團每年送給觀眾的禮物也都相當讓人期待，今年推出「東京晴空塔634公尺塔高的押秒遊戲」活動，2月12～23日，每日17：00起，只要當天完成活動規定，將贈送台灣限定版帆布袋1個，每天有限定數量、送完為止。

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