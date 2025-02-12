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竹北光節藝術燈飾融合科技與歷史記憶 展現城市獨特地景

2025/02/12 14:36

竹北市長鄭朝方（中）介紹竹北光節燈飾作品〈匯流而上〉為藝術家陳婉宜（左）與許珮賢（右）共同創作，而陳婉宜為在地竹北人。（竹北市公所提供）竹北市長鄭朝方（中）介紹竹北光節燈飾作品〈匯流而上〉為藝術家陳婉宜（左）與許珮賢（右）共同創作，而陳婉宜為在地竹北人。（竹北市公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「2025竹北光節」今年以多元的藝術視野拓展燈節面向，首度舉辦藝術燈飾徵件計畫，邀請來自不同領域的藝術家共襄盛舉，探索設計與科技、傳統與創新、藝術與人文交融的可能性；其中，入選的兩件作品〈匯流而上〉與〈半伴〉都與竹北的文化脈絡緊密相連，展現城市獨特的地景與精神風貌。

竹北市長鄭朝方介紹，位於「繁花之境」的〈匯流而上〉，由竹北在地藝術家陳婉宜與許珮賢共同創作，作品承載竹北從農業時代邁向科技之城的發展歷程，見證時間與土地的流動變化。作品以自然界的細微紋理為靈感，運用樹葉與蔬菜葉脈轉化為能量體結構，呈現溫柔而堅韌的動態視覺，象徵生命自下而上的成長與蓬勃生機。光影交織間，引領遊客穿梭於微觀與宏觀的變幻視野，感受生命能量的流動。

陳婉宜為道地竹北人，透過家族經營的蔬菜種子生意汲取創作靈感，並將對家鄉的情感寄託於作品中。她提到，連續兩年都是在台南月津港燈節，這次能在竹北展出，意義非凡，因此透過作品傳遞對竹北深厚的情感與記憶。

〈半伴〉為Odyssey團隊藝術家吳冠薇、陳煜任與張峻瑋共同創作，竹北市長鄭朝方歡迎市民朋友蒞臨欣賞。（竹北市公所提供）〈半伴〉為Odyssey團隊藝術家吳冠薇、陳煜任與張峻瑋共同創作，竹北市長鄭朝方歡迎市民朋友蒞臨欣賞。（竹北市公所提供）

另一件徵件作品〈半伴〉則位於「永恆之境」，由Odyssey團隊藝術家吳冠葳、陳煜任與張峻瑋共同創作，作品關注竹北的地理環境與氣候特色，以風與土地的關係為核心概念，透過曲線交錯的結構呈現風的變幻莫測與土地的穩定力量。半開半封的設計，呼應竹北的丘陵地貌，也展現風城獨特的風貌與文化底蘊。

鄭朝方說，「2025竹北光節」共有6大燈區、6大燈座展現多樣化光影藝術，並透過徵件作品的加入，除了為市民帶來一場融合科技、藝術與文化的光影盛宴，也力拚國際獎項。即日起至2月23日歡迎市民朋友蒞臨，詳細活動內容請關注竹北市公所臉書粉專或一頁式官網：http://zhubei.tw520.info/zb03.html

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