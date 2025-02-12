以音樂傳遞和平力量 歌手簡文秀國際和平論壇獻唱

〔記者蔡思培／台北報導〕國北教大與國際扶輪3481地區攜手成立「國際和平中心」，2月19日將舉辦首屆「國際和平論壇」，除邀請國內外專家學者探討和平議題，也特別邀請傑出校友簡文秀擔任國際和平大使並演唱，盼以音樂傳遞和平的力量。

國北教大與國際扶輪3481地區攜手成立「國際和平中心」，並樹立「和平柱」、簽署和平倡議書外，國北教大將在2月19日上午11點舉辦首屆「國際和平論壇」，邀請簡文秀擔任國際和平大使，與國際扶輪3481地區總監劉影梅、國北教大校長陳慶一同敲響和平鐘，並將演唱〈望春風〉及〈奇異恩典〉等經典曲目，盼以音樂傳遞和平的力量，為世界和平獻上最誠摯的祝福。

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億光文化基金會當天也將贈送500份億光電子軍用材質高效能LED手電筒。基金會表示，近來世界各地受戰爭及政治因素影響，許多人內心充滿焦慮及不安，每個國家與民族都渴望擁有和平安樂的生活，這次簡文秀接下國際和平大使的使命，就是希望能透過歌聲撫慰人心，讓音樂成為和平的象徵，並表達她對全球和平與和諧社會的堅定承諾。

為實現國際和平中心「內心和諧、家庭和樂、社區和睦、全球和平」四大核心價值，此次論壇也將邀請國際扶輪3481地區總監劉影梅、國際扶輪總社社長Stephanie等國內外專家學者，針對「和平多重構面的促進策略」議題探討如何在當前全球局勢中推動和平與合作的最佳實踐。

此外，國際和平論壇也借重國北教大綜合型大學的特色，結合教育、科技、文化等領域優勢，致力於提升學生的國際視野，在全球和平事務中發揮更大影響力。

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