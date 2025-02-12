台南仁德公所化身藝廊 昇陽自行車董座一同參展

仁德公所攜手藝術團隊舉辦聯展，大廳變畫廊，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）



〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區公所結合藝術團隊舉辦油畫聯展，今天熱鬧開幕，翻轉工業城市的印象；知名的昇陽自行車公司董座施和鋐與妻女，以及不到3歲的孫子等，4人都有創作一併發表，三代同堂，格外引起矚目。

知名的昇陽自行車公司董事長施和鋐夫婦也一起參展，作品引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

今天揭幕的聯展，以「ART．藝游未盡」為主題，22件油畫精采呈現，施和鋐與擔任昇陽總經理的妻子陳素梅都到場，並開心介紹愛孫的作品。

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陳素梅指出，自己與夫婿僅之前中小學的美術課程接觸繪畫，並無深厚的專業基礎，「只要有心，什麼時候都不嫌晚」，一家人也在創作過程裡找到親子樂趣。

仁德公所攜手藝術團隊舉辦聯展，大廳變畫廊，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）



這次的聯展，仁德區長黃素美全力推動，由公所與在地的藝術時光工作室一起舉辦，集結素人學生的精采油畫，成員來自各行業，涵蓋年齡層廣泛。

黃素美說，仁德轄內工業區多，攜手藝術團隊辦展，讓大廳變畫廊，藉由精采的系列作品，帶來不同的視覺效果，為洽公空間營造兼具文化氣息的柔和氛圍。

仁德公所攜手藝術團隊舉辦聯展，大廳變畫廊，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）



黃素美也希望透過活動，讓公所成為素人作品發表、觀摩的場域，以畫會友，相互交流，並帶領大眾更親近藝術；聯展持續至3月28日。

黃素美認在藝術分享與欣賞的過程中，會有穩定情緒的功效，這正是現代人宣洩壓力的良好管道，而參展者在各自專業領域忙碌之餘，還能充滿學習能量，完成精采創作，值得肯定。

仁德公所攜手藝術團隊舉辦聯展，大廳變畫廊，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）



仁德公所不僅積極舉辦畫展，近年來對於觀光、文化等產業的活絡，也不遺餘力，包含台灣男子葉石濤的生活足跡、夏日充氣泳池泡PARTY、來踅二仁溪等，努力將仁德形塑成兼具「藝術、休閒、生態、寧適」的優質環境。

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