客發中心與台灣文獻館簽署MOU 盼豐富史料研究

〔記者彭健禮／苗栗報導〕客家委員會客家文化發展中心為使公私部門資源合力發揮更大功效，近年與日本國立民族學博物館、國立聯合大學、國立台灣歷史博物館及財團法人北港朝天宮等單位簽署合作協定，且獲得豐碩成果。為有更多合作伙伴以提升台灣文獻史料與客家研究及展示推廣，今（12）日客家委員會客家文化發展中心與國史館台灣文獻館簽署合作協議書。

此次合作協議書由客發中心主任何金樑（左）及台灣文獻館館長黃宏森（右）代表雙方簽署。（客發中心提供）

此次合作協議書由客發中心主任何金樑及台灣文獻館館長黃宏森代表雙方簽署。何金樑主任表示，期待藉由合作協議書之簽署有效運用雙方資源及網絡，豐富客家學術相關研究。

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黃宏森也表示，過往已和客發中心合作辦理展示以及土地申告書研究，未來簽訂合作協議書後，雙方可就展覽抑或是文獻館文物或史料進行更深入的研究，提升並發揮台灣文獻史料與客家文化研究，今年度將以辦理「古文書的多元價值與應用——第11屆台灣古文書與歷史研究學術研討會」等為優先合作模式。

客發中心除積極與各機關進行合作交流外，相關出版成果亦多次參與台灣文獻館獎勵出版文獻書刊評審，近3年來共獲得7件優等及12件佳作，並於今年度參與國際書展，讓更多人接觸客家研究成果，積極保存及研究客家文化。此外，中心也於推廣客家文化不遺餘力，於年節期間辦理年節活動，南北兩館舍共計8萬9978人次入園。

而台灣文獻館近年亦持續拓展台灣文獻史料研究，期待未來雙方館舍共同推展學術研究、展示、典藏、文化教育推廣等多元面向業務，展現多樣貌之合作成果。

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