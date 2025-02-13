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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

春季藝術饗宴 屏東美術協會聯展

2025/02/13 14:56

屏東縣美術協會聯展在屏東美術館展出，共計有60件作品。（記者葉永騫攝）屏東縣美術協會聯展在屏東美術館展出，共計有60件作品。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕由台灣鄉土繪畫先驅藝術家何文杞創會的屏東縣美術協會於今（13）日起到3月12日在屏東美術館101展覽室展出，有立體雕塑、油畫水彩、水墨書法、棉紙撕畫、膠彩和複合媒材創作共展出60件作品，屏東縣美術協會理事長林壽山表示，這次展出的內容為屏東縣藝術菁英的作品，展現本土文化精髓和特色。

屏東縣美術協會聯展即日起到3月12日在屏東美術館101展覽室展出。（記者葉永騫攝）屏東縣美術協會聯展即日起到3月12日在屏東美術館101展覽室展出。（記者葉永騫攝）

林壽山表示，屏東縣美術協會為台灣知名鄉土藝術家何文杞教授創會，立案40多年來為屏東縣最悠久的美術團體，會員皆是屏東縣本土藝術界的菁英，也是推動藝術教育，引領藝術風潮的重要推手，每年藉由會員聯展，學術研究講座，為社會大眾藝提供了最佳的觀摩與切磋的平台和交流園地，讓藝術文化得以深耕屏東，展現本土文化的精髓與特色，而展覽亦曾跨外縣市舉辦，深獲藝術界與群眾之讚賞，佳評如潮，為藝壇之盛事。

屏東縣美術協會理事長林壽山的作品〈解脫〉，強調要以新思維掙脫舊想法。（記者葉永騫攝）屏東縣美術協會理事長林壽山的作品〈解脫〉，強調要以新思維掙脫舊想法。（記者葉永騫攝）

林壽山指出，該會目前有會員有66位，這展出作品共有60件，作品有立體雕塑、油畫水彩、複合媒材創作等多項作品，他與兒子林佳柏也展出作品，他以銅色塑鋼做成〈解脫〉作品，象徵要以新思想掙脫舊思維，而林佳柏的作品則是以獅子來代表「昂揚」，展現活力與朝氣，代表勇往直前，而這次的展覽展期一個月，2月15日上午10時在屏東美術館舉行開幕典禮，為春天盛大藝術饗宴。

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