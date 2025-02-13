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湖西鄉立幼兒園乞龜初體驗 鄉長陳振中陪童祈福傳承文化

2025/02/13 15:13

湖西幼兒園小朋友實際走訪廟宇，體會澎湖傳統乞龜文化。（湖西鄉公所提供）湖西幼兒園小朋友實際走訪廟宇，體會澎湖傳統乞龜文化。（湖西鄉公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西鄉立幼兒園師生，今（13）日前往尖山顯濟殿與龍門觀音宮，參與並體驗澎湖特有的乞龜傳統習俗，讓孩子們在寓教於樂的氛圍中，感受地方文化的魅力。特別是看到澎湖獨具特色的大米龜與創意烏龜展示，也讓孩子們覺得既有趣又難忘。鄉長陳振中與前馬公市葉竹林到場，與孩子們一同參與乞龜儀式，並為湖西鄉民祈求平安健康，現場充滿溫馨祥和的氛圍。

透過實際廟宇乞龜體驗，澎湖西乞龜文化才能持續傳承。（湖西鄉公所提供）透過實際廟宇乞龜體驗，澎湖西乞龜文化才能持續傳承。（湖西鄉公所提供）

陳振中表示，要認識一個地方的文化，最快就是從廟宇開始，乞龜活動不僅是民間信仰的表現，更承載著「知恩、惜福、回饋」的精神，希望透過這次體驗，讓孩子們從小認識家鄉文化，學會珍惜並懂得感恩。在澎湖，元宵節期間的乞龜活動不僅是信仰的表達，更是人們與神明建立連結的一種方式。

廟方每年精心準備不同的「龜」，供信眾乞求祝福，而民眾在心願實現後，也會回贈更大、更具價值的龜，形成一種善的循環，展現信仰與誠信精神。此次活動讓幼兒園學童透過實地體驗傳統習俗，不僅能夠讓他們更了解地方文化，還能讓他們從小就感受到傳統的價值與重要性。

乞龜活動的過程，不僅是向神明祈求，也讓孩子們學會感恩與回報，這對他們的成長是非常有益的。無論是龍門觀音宮的「大米龜」或是尖山顯濟殿與文創連結的乞龜搏金磚文化季，這樣的活動不僅能吸引孩子們的興趣，還能讓他們對在地文化有更深的認識和連結。讓傳統習俗在新生代中延續發揚，讓湖西鄉的歷史底蘊與人文風采代代相傳。

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