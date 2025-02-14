祖孫互相頒獎超暖！港口國小紀錄片《阿公在煩惱什麼》再獲國際影展大獎

港口國小五年級的小導演Sakoma潘彥廷，拿到阿公頒發的獎狀和得獎證明書，開心和頭目阿公合照。（港口國小提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮豐濱鄉港口部落前天有一場祖孫互相頒獎的溫馨典禮，9歲的阿美族男孩Kalapang，與港口國小同學們把親手編的桂冠花環獻給阿公，阿公Ro'it（林清進）是港口部落頭目、也是紀錄片《阿公在煩惱什麼》的主角，該片最近榮獲「24th Camera Zizanio 小導演影展」大獎，擔任小導演的孩子們把榮耀獻給部落，讓阿公超感動！

港口部落頭目Ro'it（林清進）阿公，手捧部落孩子採集的花束、頭戴桂冠，與部落長輩們一起觀賞紀錄片播映。（港口國小提供）

孫子Kalapang石承皓親手獻上花環，還把野外手採的紫色藿香薊做成的捧花獻給紀錄片主角Ro'it（林清進）頭目，阿公則拿出希臘寄來的獎狀和希臘文得獎證明書，頒給同為小導演的港口國小Dongi江晨昕、Kalapang石承皓、Sakoma潘彥廷、Ro'it石紹恩，現場也播映得獎片，氣氛超暖心。

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花蓮港口部落頭目阿公Ro'it（林清進）的孫子Kalapang石承皓，為阿公戴上象徵榮耀的桂冠。（港口國小提供）

阿美族男孩Kalapang和阿公Ro'it一起住在花蓮東海岸的港口部落，平日跟在阿公身邊，到秀姑巒溪抓魚、還學習阿公拿手的藤編、竹編，男孩與就讀的港口國小同學們去年當起小導演，將男孩與阿公生活的點點滴滴拍成10分鐘紀錄片《阿公在煩惱什麼》，在公共電視舉辦的2024台灣國際兒童影展「小導演大夢想工作坊」得獎後，又入圍阿拉伯「沙迦國際兒少電影節」，去年底則摘下希臘「24th Camera Zizanio 小導演影展」中，榮獲國際作品競賽類A組大獎。

紀錄片主角Ro'it（林清進）是港口部落頭目，頭戴著孩子們送上的花環及捧花，阿公說，因為小朋友的努力，相信阿美族文化可以繼續傳承。（港口國小提供）

頭目阿公說，阿美族的文化消失是他最擔心的事，如果小朋友不傳承下去的話，以後的人就都不知道了，阿公更期許孩子們「我年紀大了，你們之後要傳承下去，希望以後你們不管做任何事情都要很努力的學習」！

學生們說，跟著阿公學習的過程拍成影片，從來沒有想過會得獎，原來我們的生活也可以這麼有力量，還學會了如何合作、如何思考，也第一次感受到，部落的聲音可以被世界聽見。

港口國小五年級的小導演Dongi江晨昕（右起）、Kalapang石承皓、Sakoma潘彥廷、Ro'it石紹恩，感謝者播藝術中心的家長王力之一路的陪伴和支持。（港口國小提供）

港口國小校長艾德林一路見證孩子們的成長，他說，透過影像說故事，讓原住民的孩子與世界對話，傳遞屬於這片土地的聲音與感動，他也感謝部落家長成立的Cepo'者播藝術中心的陪伴，還有一起支持孩子們夢想的、部落長者與學校夥伴們，期待未來有更多優秀的作品誕生。

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