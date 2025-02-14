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《南都物語：物件裡的臺南史》探索歷史 呈現豐沛人文

2025/02/14 14:42

南市文化局今日在台南市立博物館發表新書《南都物語：物件裡的臺南史》。（記者洪瑞琴攝）南市文化局今日在台南市立博物館發表新書《南都物語：物件裡的臺南史》。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕籌備歷時2年，南市文化局今（14）日在台南市立博物館發表新書《南都物語：物件裡的臺南史》，全書以「物件說歷史」方式呈現台南豐沛人文，也為今年「府城建城300年」（台南在1725年開始興築台灣府城）打頭陣，留下書寫紀錄。

新書由任職於國立故宮博物院的蘇峯楠擔任主編，集結王柏喬、王麗菡、游淳詔、邱睦容、葉萱萱、林森路等6位領域及在地作者共同觀察撰寫，藉30件文物作為切入點，縱向呈現出台南歷史發展、空間脈絡及重要事件節點。

蘇峯楠表示，台南作為台灣最早開發的城市，不同政權在這塊土地留下多元風貌的建築，也傳承不同時期美學與文化的代表物件。《南都物語》打破以人物傳統歷史敘事框架，而是以「物件」來說歷史，讓歷史可以更具象化，人與土地情感聯結共鳴。

全書以「原初之境」、「海國交流」、「進出仙府」、「毛斷面容」、「一路走來」5大章節，從史前文化一路延伸至當代社會，引領讀者以全新視角探索這座變化萬千的文化古都，並觀察物件與人之間的關係如何隨著時代演變。

例如書中選錄的「鬍鬚男陶壺碎片」，是德國在大航海時代製造、並透過國際貿易流入台南的物件，展現當時台灣與世界的緊密聯繫；而隨著商人在海外闖蕩，最後進入台灣的「安平壺，不僅是國際貿易的證據，更被台南原住民族群納入信仰體系，賦予其全新的文化意涵。

另外，因南科園區開發而挖掘出土的「黑陶甕棺」所帶出的後續開發保存議題、因COVID-19疫情而進行教育紀實藝術創作「麻豆國小五年級學生疫情聯絡簿」、由擱淺在黃金海岸的蘇菲亞號貨輪帶出的「灣裡萬年殿王船」故事等，也都是物件與當代社會發人省思的互動。

《南都物語》由南市文化局與時報文化出版公司合作。文化局表示，每篇故事最後皆有文物卡，除了標明文物所在位置資訊，並可讓讀者按圖索驥、實地走訪，透過「尋物」過程親身體驗台南，讓閱讀不只是停留在紙本，而是一種認識台南的新方式。

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