高雄國中生最愛中文書 《總裁獅子心》登榜首

高雄市今公布「愛閱網」112學年度，最受國中生青睞的中文及英文前3名書籍。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市「愛閱網」提供適合國中生閱讀中英文書籍，教育局今（14）日公布112學年度最受高雄市國中生喜愛的中文書籍為《總裁獅子心》，有近5000次選讀，英文書籍則是《Friendshape》，也有近2000次選讀。

高雄市教育局指出，自民國101年起創立「愛閱網」創立至今，推薦優良中文書籍累計145本，英語書籍累計有39本，中英文測驗題目計有4000多題。112學年度愛閱網上網註冊人數已達 4萬3043人，平均國中每校學生閱讀書籍總數為1217本，閱書並通過評量則高達12萬多本次，個人閱讀書籍累計達5本以上學生有 8961人；累計達50本以上學生有73人；累計達100本以上學生有12人。

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112學年度「愛閱網」選讀與完成線上認證數最多的中文書籍，分別為《總裁獅子心》、《解憂雜貨店》及《西遊記》，均獲得國中學生超過3000次的選讀認證。其中有近5000次的選讀認證的《總裁獅子心》，主要紀錄嚴長壽先生的奮鬥與成長歷程，啟發青少年積極向上的進取心；而《解憂雜貨店》則以懸疑的推理情節為架構，讓人性中的溫暖在故事中流動。此外，三國英雄的故事也仍受現代青少年的喜愛。

英文書籍由獲得近2000次選讀認證的《Friendshape》，是運用形狀的英文單字來描寫友情的可愛繪本；其次為《Alice in Wonderland 》（愛麗絲夢遊仙境）這本經典的童話故事與《Hug Machine》（抱抱機器）這本好笑又甜蜜的繪本，獲得許多國中學生的青睞。

為鼓勵學校積極推動閱讀教育，每位學生平均通過本數達3本以上，以及全校3分之1以上學生曾經上網並至少通過1本書之學校可獲得閱讀標章。高雄市教育局長吳立森親自頒獎授予37所112學年度達標之國中學校「閱讀標章」認證，包括潮寮國中、田寮國中、中正高中（國中部）、明誠高中（國中部）、甲仙國中、翠屏國中、大寮國中、中庄國中、福誠高中（國中部）、鳳林國中、鳳甲國中、鹽埕國中、中山工商（國中部）、瑞祥高中（國中部）、溪埔國中、中芸國中、前鎮國中、小港國中、明義國中、明華國中、杉林國中、美濃國中、前峰國中、大樹國中、立德國中、旗津國中、南隆國中、橋頭國中、燕巢國中、梓官國中、大仁國中、文府國中、新興高中（國中部）、壽山國中、光華國中、後勁國中及永安國中。

吳立森表示，「愛閱網」可均衡偏鄉與城市國中學生閱讀學習的資源，同時創造多元英語學習環境，提升國中學生中英文閱讀理解能力及閱讀興趣。因應「2030雙語國家政策發展藍圖」，愛閱網亦針對英文書籍進行命題工作，並依難易程度分成初、中、高級共30本書，目前已放置於愛閱網網站上供高市學生練習及測驗使用。

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