2026馬來西亞旅遊年啟動 快閃活動抽機票等大獎

「2026馬來西亞旅遊年」吉祥物馬來熊Wira（左）及Manja。馬來西亞觀光局台北辦事處於即日起至2月20日，在官方社群舉辦快閃抽獎。（馬來西亞觀光局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕旅遊業是各國都相當重視的產業，為了招攬國外觀光客所制定的旅遊年活動，是吸引觀光客的重要手段之一。馬來西亞觀光局日前宣布「2026馬來西亞旅遊年（Visit Malaysia 2026）」宣傳視覺與活動計畫，揭曉活動的標誌、吉祥物、主題曲及飛機彩繪塗裝；馬來西亞觀光局台北辦事處亦將準備一系列活動，首先於即日起至2月20日，在官方社群（Facebook及Instagram）舉辦快閃抽獎，獎項包含馬來西亞國際航空來回機票及主題樂園門票等，為2026馬來西亞旅遊年暖身。

峇迪航空機身彩繪2026馬來西亞旅遊年的官方吉祥物「馬來熊」。（馬來西亞觀光局提供）

馬來西亞觀光局表示，「2026馬來西亞旅遊年（Visit Malaysia 2026）」以迎接3560萬名遊客並創造1,471億馬幣旅遊收入為目標，標誌著馬來西亞旅遊發展歷程中的重要篇章。推出的主題視覺設計象徵著馬來西亞多彩多姿的文化、自然之美與全球吸引力。2026馬來西亞旅遊年推選馬來熊做為官方吉祥物「Wira」（男）及「Manja」（女），「Wira」在馬來語中代表著英雄及勇士，象徵著英勇無畏、守護他人的精神；「Manja」則有著親切及寵愛的意思。馬來熊是馬來西亞引以為傲的瀕危物種，被選為吉祥物也是馬來西亞對野生動物保育承諾的象徵。馬來西亞觀光局並為吉祥物設計一系列不同族群的服飾，象徵著馬來西亞的多元文化和諧共融形象，提升馬來西亞身為友善旅遊目的地的形象。而且該圖騰設計還創新地彩繪展示於馬來西亞國際航空Malaysia Airlines、峇迪航空Batik Air及亞洲航空AirAsia的飛機機身上，這是首次3家航空公司共同在飛機設計中展示該標誌，象徵著攜手推廣旅遊業，為即將到來的2026馬來西亞旅遊年注入無限活力。

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吉隆坡國油雙峰塔KLCC前的無人機表演，展現2026馬來西亞旅遊年活動標誌。（馬來西亞觀光局提供）



活動中還首次公開官方主題曲〈超現實體驗〉（Surreal Experiences），馬來西亞觀光局強調，該主題曲充分展現馬來西亞獨特的魅力，邀請遊客一同感受馬來西亞迷人的旅遊體驗。馬來西亞觀光局台北辦事處處長哈翡之（Mr. Hafiz Hazin）則表示：「馬來西亞擁有多元族群共融的人文特色以及豐富的自然資源，距離台灣僅3至5小時的航程，全年氣候宜人且在多數地方能以中文溝通，適合台灣各個年齡層的旅客。」更多相關內容詳詢馬來西亞觀光局台北辦事處官網。

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