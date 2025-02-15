台灣傳統廟會文化精緻紙藝品展 香腸博物館為你秀到4/6

用紙藝做成的廟會遶境文化作品，在黑橋牌香腸博物館展至4月6日。（香腸博物館提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1場結合廟宇文化與手工紙藝的「匠心紙藝-民俗文化展」，從即日起至4月6日在台南南區黑橋牌香腸博物館展出，展出作品材料以蓮花紙為素材，打造出1件件匠心獨具的藝術作品，能讓觀眾欣賞到精緻的紙藝作品，更讓年輕朋友能夠了解傳統廟會遶境的樣貌和型式及將失傳的傳統藝陣，帶領民眾領略更多的台灣寺廟文化之美。

4大神獸之一的青龍作品，展現傳統宗教信仰與紙藝文化的精緻結合。（香腸博物館提供）

香腸博物館表示，此次展覽融合宮廟傳說與台灣地方民俗文化，透過紙藝的奇妙技法，將開路鼓、報馬仔、舞獅陣、八家將陣、十二婆姐等傳統廟會陣頭；神明註生娘娘、九天玄女、神祇法船及神轎一一呈現；而月下老人與4大神獸─青龍、白虎、朱雀、玄武也是展覽的1大亮點，這些極具象徵意義的角色和神獸，將以精緻的紙雕技法呈現，表現出傳統信仰與神話故事的深厚底蘊。

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月下老人與龍船紙藝作品。（香腸博物館提供）

經驗豐富的傳統紙藝達人黃王錦英老師，帶領一群來自不同社會階層的紙塑技藝師傅齊聚高雄市碧峰慈善關懷協會，經過2年時間將地方民俗文化中的元素化為藝術之作。黃王錦英在導覽過程介紹每個作品使用的回收材料，包含紙捲、小朋友長大後用不到的玩具推車、月餅紙盒、過時的元宵提燈及布袋戲偶、節慶花籃使用後留下的緞帶、寶特瓶罐等。

用紙藝做成的廟會遶境文化作品，在黑橋牌香腸博物館展至4月6日。（香腸博物館提供）

這些回收材料不僅賦予作品新的生命，也傳達對環境保護的重視。透過師傅們的巧手巧思，融合鑲、崁、併、織、築等古老技法，再用上彩繪、紮、疊等技巧，展現出台灣民間藝術的無窮魅力，讓藝術創作與可持續發展的理念相結合，為觀眾帶來深刻的啟發。這些作品不僅是精緻的藝術品，更是手藝的傳承，每1件作品都蘊含老師傅對技藝的堅持與熱愛，將傳統宗教信仰的深厚文化底蘊以全新方式呈現。

黑橋牌董事長陳春利說，這場展覽不僅保留工匠精神，也讓現代觀眾能夠體會古老技術與當代藝術的完美融合，並向大家展示出如何在創作過程中實踐環保理念，讓紙藝創作不僅是對美學的追求，更是對地球資源的尊重和保護。展覽期間，除了可欣賞到精美「紙藝」作品，也能深入了解傳統廟會的歷史背景，感受台灣獨特的宗教民俗文化魅力，且能繼續傳承下去。

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