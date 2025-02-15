傳唱58年竹東客家山歌比賽 熱鬧踩街揭幕 今起4天歌喉戰

「第58屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽」，今（15）日上午以踩街活動揭開序幕，18支隊伍展現繽紛的多元文化。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮享有「竹東山歌城」的封號，「第58屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽」，今（15）日上午以踩街活動揭開序幕，18支隊伍展現繽紛的多元文化，鎮公所準備了1000份客家美味甜粄，認識天穿日的由來；今起一連4天展開各組初賽，公所除邀請鄉親朋友來到客家戲曲公園現場觀賞，18日另將進行LIVE決賽直播，線上線下都將為觀眾帶來精彩的歌喉戰！

「第58屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽」，今（15）日上午以踩街活動揭開序幕，18支隊伍展現繽紛的多元文化。（記者廖雪茹攝）

「第58屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽」，今（15）日上午以踩街活動揭開序幕，18支隊伍展現繽紛的多元文化。（記者廖雪茹攝）

竹東天穿日台灣客家山歌比賽今天上午9點半，由合唱組賽事及踩街團隊打頭陣，最遠的合唱組參賽團隊來自屏東縣的長治鄉，而今年的踩街主題為「萬眾同行．客韻行春」，由竹東高中韓舞社、采憶舞蹈團及18隊踩街隊伍參與，包括客家傳統文化、新住民服裝特色及原住民歌謠舞蹈等，場面繽紛多彩，由鎮長郭遠彰領軍從竹東圓環一路走到客家戲曲公園。

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「第58屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽」，今（15）日上午以踩街活動揭開序幕，18支隊伍展現繽紛的多元文化。（記者廖雪茹攝）

郭遠彰表示，竹東天穿日台灣客家山歌比賽自1965年開始舉辦，至今已超過58年的歷史與文化傳承，起初是在農民節舉行，自1966年起改在農曆正月廿日的天穿日舉行，吸引全國精英山歌好手前來參加，成為竹東鎮的年度盛事，參賽人數也逐年上升，今年總計1123人報名參賽，與會民眾一同見證文化的傳承與發展。

「第58屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽」今起4天歌喉戰，今天上午暖場表演。（記者廖雪茹攝）

比賽組別包括長壽組、山歌子組、老山歌組、平板組、小調組、少年組、男女對唱組、超級組，今天為合唱組比賽有34組報名，16至17日上午8點到晚上6點是個人組山歌初賽共335組報名，18日個人組山歌決賽，預計18日晚上6點到8點舉行晚會暨頒獎典禮。

「第58屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽」今起4天歌喉戰，今天上午暖場表演。（記者廖雪茹攝）

竹東鎮公所邀請鄉親朋友來到客家戲曲公園現場觀賞，18日另將進行LIVE決賽直播，線上線下都將為觀眾帶來精采的歌喉戰。 （記者廖雪茹攝）

竹東鎮公所說明「天穿日」的由來，相傳水神與火神相爭，將天撞出一個大洞，女媧為免去人間災苦，煉石補天，因此人們都很感念女媧的幫助。在農曆正月廿日「天穿日」，傳統上客家人會休息一天，並唱山歌自娛，還會準備插著紅針線的圓球狀（象徵五色石）和炸年糕（甜粄）來祭拜女媧。因此，活動現場除有客家文創攤商市集，公所也準備了1000份甜粄，讓現場民眾用味蕾體驗幸福感。賽事詳情可關注「竹東山歌小旅行」臉書粉絲專頁。

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