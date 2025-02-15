謝麗美瞬間流2.0公益創作展 百人流彩畫「串起台灣每一刻的美好」

創作家謝麗美本邀請100位各行各業人士及公益團體參與瞬間流創作，讓參與者揮灑出自己心中每一刻的台灣印象，逾百幅畫作根據意境串接，成為巨大流彩拼接作品。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕創作家謝麗美本邀請100位各行各業人士、青年學子、以及公益團體參與瞬間流創作，讓參與者揮灑出自己心中每一刻的台灣印象，逾百幅畫作再根據意境串接，成為台灣首見的巨大流彩拼接作品；謝麗美今天在開展盛會中表示，百人創作的所有的收入，都將捐贈給台北心路基金會與新竹福龍國小，將愛「畫成實際」，拋磚引玉，滋養台灣的下一代。

謝麗美為瞬間流2.0公益創作展導覽解說。（記者廖雪茹攝）

謝麗美為瞬間流2.0公益創作展導覽解說。（記者廖雪茹攝）

謝麗美2025瞬間流2.0公益創作展今（15）日起至3月16日，在遠東百貨竹北店８樓藝廊舉辦。謝麗美表示，本次2.0瞬間展是從「每一個人心中都有不同的想法」出發，正因為「不同」展現生命的豐富和層次，所以她為此特別邀請100位各行各業不同世代的朋友及公益團體，以心中的台灣為主題，透過「瞬間流」繪法進行流彩繪畫，然後再拼接組合成巨大藝術創作「串起台灣每一刻的美好」；希望透過色彩繽紛、琳瑯滿目的作品一一串連，呈現出每個人不同記憶中的美好台灣。

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謝麗美特別為今年生肖蛇年創作的流彩畫。（記者廖雪茹攝）

謝麗美表示，流彩畫與她以往從事花鳥、佛像、人物、山水等繪畫最不同之處，在於「繪畫基礎根本的不同」，沒有固定框線或角度，也沒有經常採用的顏色、技巧、或步驟。流彩畫完全是彩墨隨心所想而流動、撞擊融合，然後一瞬間將創作者的意念、回憶、和期待、以及觀者的體會，匯聚凝結，構成豐盛的層次。

謝麗美2025瞬間流2.0公益創作展今（15）日起至3月16日，在遠東百貨竹北店８樓藝廊舉辦。（記者廖雪茹攝）

謝麗美說：「我衷心希望，每個人都能在這些繽紛作品中，看到自己喜歡的樣子，找到和自己心中的台灣，以及和內心、回憶、期待，所相呼應的顏色。」這次百人創作的每一幅作品，她徵得所有參與創作者的同意，都開放社會大眾認購。特別感謝遠東百貨集團和竹北店全力支持。免費入場，歡迎蒞臨參觀。

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