蜂巢、海港在地意象融空間設計 學校社區共讀站擴散閱讀風氣

台中市梧棲國小共讀站低年級小朋友閱讀區，融入海洋意象設計。（教育部提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕促進閱讀風氣擴散！教育部推動學校社區共讀站計畫，補助國中小融入在地特色建置社區共讀站，包括將在地龍眼蜂蜜產業以蜂巢設計展現，海港周邊區域則以藍色海洋為基底還搭配船舶等，再搭配當地文史叢書，盼學子與社區民眾除閱讀外，也能認識在地文化。

教育部自106年起推動學校社區共讀站計畫，至113年計補助851校國中小建置社區共讀站，透過硬體設施的建置，營造樂於閱讀的環境氛圍，並藉由學校圖書資源與社區居民共享，讓社區居民擁有更為鄰近、便利的閱讀環境。

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如高雄市旗山國小共讀站以魔法圖書館為設計概念，整體空間的布置與配色，皆參考旗山在地建築語彙與色彩再加上魔法設計元素，打造出具有魔法學院般風格之空間，共讀站內富藏旗山歷史的繪本與叢書，引領讀者加深對這片土地的認識，學校也善用共讀站空間舉辦社區共學活動，內容包含在地閱讀、與作者有約、青銀共讀等，以豐富社區閱讀涵養。

而南投縣爽文國小邀請地方耆老提供在地歷史特色，由師生及家長討論社區共讀站設計方向，以在地產業龍眼和蜂蜜為發想，將蜂巢做為入口意象，內部採開放空間設計，營造寬闊的空間感，自由閱讀的氛圍，讓學生和社區民眾以最自然放鬆的心情，或坐或躺，搭配柔和的輕音樂，充分享受閱讀帶來的樂趣。

又如台中市梧棲國小鄰近台中港，共讀站以藍色調空間、船型設計的流通服務櫃台與大貨輪造型板入口意象相互呼應，突顯海港城市的設計概念；在低年級小朋友閱讀區，設計造型可愛的泡泡漂流軟座墊、夢幻逗趣的飛天鯨魚，吸引小朋友駐足閱讀。

國教署表示，透過學校社區共讀站計畫，不僅提供美侖美奐的優質閱讀環境，更鼓勵社區民眾、親子在共讀站內有更多的交流互動，讓社區共讀站成為溫暖又舒適的學習中心。

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