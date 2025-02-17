228紀念音樂會 2/23南投竹山菸草館登場

228事件紀念基金會，2月23日上午將於南投縣竹山菸草館舉行戶外音樂會，邀請桃音管弦樂團演出。（桃音管弦樂團提供）

〔記者張協昇／南投報導〕228紀念日即將到來，228事件紀念巡演活動南投場將於2月23日上午10點至11點，於南投縣竹山菸草館舉行戶外音樂會，邀請桃音管弦樂團、百合二重唱的小百合周月綺及二胡演奏家陳依芳，演出包括〈望春風〉、〈雨夜花〉及〈阮若打開心內的門窗〉等膾炙人口的曲目，採自由入座，南投縣228關懷協會歡迎民眾前往聆賞。

南投竹山菸草館戶外廣場，2月23日上午10點至11點將舉辦228紀念音樂會。（陳伯三提供）

228事件將邁入第78週年，228事件紀念基金會規劃以戲劇、音樂展演等活動，於宜蘭、彰化、南投、嘉義等地展開228藝術巡演，盼以多元方式來紀念這段歷史與撫平傷痕，讓民眾了解今日社會的自由與民主之得來不易。

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228事件紀念巡演活動南投場，2月23日上午於南投縣竹山菸草館以音樂會形式演出，邀請桃音管弦樂團偕同小百合周月綺帶來〈黃昏的故鄉〉、〈春風吻上我的臉〉、〈阮若打開心內的門窗〉、〈風吹的願望〉等經典曲目，另有二胡演奏家陳依芳的演出。

南投縣228關懷協會表示，此了音樂會外，協會也將於3月8日、22日及4月19日，在竹山文明書局舉辦3場與228事件有關座談會，分別邀請總統府資政姚嘉文、台中市新文化協會執行長陳彥斌及陳高明老師主講，並於5月3日舉辦走讀嘉義阿里山鄉228紀念碑活動，歡迎南投228受難者家屬、關懷者及南投地區青年學生報名參加，報名電話：049-2643322。

228事件紀念巡演活動，2月23日將於南投縣竹山菸草館舉行戶外音樂會。（228基金會提供）

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