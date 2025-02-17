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藝文 > 藝起享享 > 看表演

228紀念音樂會 2/23南投竹山菸草館登場

2025/02/17 17:43

228事件紀念基金會，2月23日上午將於南投縣竹山菸草館舉行戶外音樂會，邀請桃音管弦樂團演出。（桃音管弦樂團提供）228事件紀念基金會，2月23日上午將於南投縣竹山菸草館舉行戶外音樂會，邀請桃音管弦樂團演出。（桃音管弦樂團提供）

〔記者張協昇／南投報導〕228紀念日即將到來，228事件紀念巡演活動南投場將於2月23日上午10點至11點，於南投縣竹山菸草館舉行戶外音樂會，邀請桃音管弦樂團、百合二重唱的小百合周月綺及二胡演奏家陳依芳，演出包括〈望春風〉、〈雨夜花〉及〈阮若打開心內的門窗〉等膾炙人口的曲目，採自由入座，南投縣228關懷協會歡迎民眾前往聆賞。

南投竹山菸草館戶外廣場，2月23日上午10點至11點將舉辦228紀念音樂會。（陳伯三提供）南投竹山菸草館戶外廣場，2月23日上午10點至11點將舉辦228紀念音樂會。（陳伯三提供）

228事件將邁入第78週年，228事件紀念基金會規劃以戲劇、音樂展演等活動，於宜蘭、彰化、南投、嘉義等地展開228藝術巡演，盼以多元方式來紀念這段歷史與撫平傷痕，讓民眾了解今日社會的自由與民主之得來不易。

228事件紀念巡演活動南投場，2月23日上午於南投縣竹山菸草館以音樂會形式演出，邀請桃音管弦樂團偕同小百合周月綺帶來黃昏的故鄉春風吻上我的臉阮若打開心內的門窗風吹的願望等經典曲目，另有二胡演奏家陳依芳的演出。

南投縣228關懷協會表示，此了音樂會外，協會也將於3月8日、22日及4月19日，在竹山文明書局舉辦3場與228事件有關座談會，分別邀請總統府資政姚嘉文、台中市新文化協會執行長陳彥斌及陳高明老師主講，並於5月3日舉辦走讀嘉義阿里山鄉228紀念碑活動，歡迎南投228受難者家屬、關懷者及南投地區青年學生報名參加，報名電話：049-2643322。

228事件紀念巡演活動，2月23日將於南投縣竹山菸草館舉行戶外音樂會。（228基金會提供）228事件紀念巡演活動，2月23日將於南投縣竹山菸草館舉行戶外音樂會。（228基金會提供）

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