自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

素人原創繪本闡述雲林在地故事 2/19起展開走讀行腳

2025/02/18 17:24

雲林縣府與雲林故事人協會辦理「社區繪本創作培訓」，今（18）日舉行3本新繪本發表會。（記者李文德攝）雲林縣府與雲林故事人協會辦理「社區繪本創作培訓」，今（18）日舉行3本新繪本發表會。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府與雲林故事人協會辦理「社區繪本創作培訓」，今（18）日舉行3本新繪本發表會。其中58歲蘇姿菱以兒時經歷過白色恐怖記憶，歷時近3個月完成繪製。她表示，希望帶給民眾「即使遇到困難，也要有勇氣面對」。文觀處表示，2月19至21日分別於土庫、虎尾展開走讀行腳，一起帶領民眾用繪本感受作者故事。

雲林故事館創辦人唐麗芳表示，雲林故事人協會從2008年起，受縣府委託辦理「社區繪本創作培訓計畫」，以14週從故事發想，撰寫文稿、繪製等帶領參與者完成。從2008年至2024年共完成100本原創繪本。

今縣府與協會共同舉辦2024年繪本評選出的3本新作品，包含蘇姿菱《白色的記憶》、王瑋婷、李珣嘉母女《我的空軍爸爸》、王韋尹《咱的塗豆》。

58歲蘇姿菱（中）以兒時經歷過白色恐怖記憶，歷時近3個月完成繪製。她表示，希望帶給民眾「即使遇到困難，也要有勇氣面對」。（記者李文德攝）58歲蘇姿菱（中）以兒時經歷過白色恐怖記憶，歷時近3個月完成繪製。她表示，希望帶給民眾「即使遇到困難，也要有勇氣面對」。（記者李文德攝）

歷經過白色恐怖的蘇姿菱，1年多前返回故鄉虎尾鎮，靠著回憶拼湊出當年對「家」的記憶。她表示，耗時近3個月獨力繪製而成，希望藉由這本書讓大家即使遇到困難，也要有勇氣面對，也盼喚起大家重視孩子童年。

《我的空軍爸爸》則是由小學二年級的李珣嘉，以自己角度走遍土庫鎮各景點，透露出對軍人爸爸的思念；王韋尹則是用台語文來說故事，像是以母親的口吻向孩子描述雲林在地農特產。

唐麗芳表示，每本新作將出版1,000本，分布於20鄉鎮市圖書館及小學等地讓民眾閱覽，此外這些熱騰騰的素人繪本、由作者設計的故事箱即日起至2月28日在雲林故事館展出，3月1至31日則於二崙故事屋。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，19至21日將針對3本新作分別於土庫、虎尾舉辦走讀行腳，作者及地方人士將帶領大家進行社區導覽、分享故事，全都免費報名，歡迎民眾可上雲林故事館網站報名。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應