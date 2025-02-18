素人原創繪本闡述雲林在地故事 2/19起展開走讀行腳

雲林縣府與雲林故事人協會辦理「社區繪本創作培訓」，今（18）日舉行3本新繪本發表會。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府與雲林故事人協會辦理「社區繪本創作培訓」，今（18）日舉行3本新繪本發表會。其中58歲蘇姿菱以兒時經歷過白色恐怖記憶，歷時近3個月完成繪製。她表示，希望帶給民眾「即使遇到困難，也要有勇氣面對」。文觀處表示，2月19至21日分別於土庫、虎尾展開走讀行腳，一起帶領民眾用繪本感受作者故事。

雲林故事館創辦人唐麗芳表示，雲林故事人協會從2008年起，受縣府委託辦理「社區繪本創作培訓計畫」，以14週從故事發想，撰寫文稿、繪製等帶領參與者完成。從2008年至2024年共完成100本原創繪本。

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今縣府與協會共同舉辦2024年繪本評選出的3本新作品，包含蘇姿菱《白色的記憶》、王瑋婷、李珣嘉母女《我的空軍爸爸》、王韋尹《咱的塗豆》。

58歲蘇姿菱（中）以兒時經歷過白色恐怖記憶，歷時近3個月完成繪製。她表示，希望帶給民眾「即使遇到困難，也要有勇氣面對」。（記者李文德攝）

歷經過白色恐怖的蘇姿菱，1年多前返回故鄉虎尾鎮，靠著回憶拼湊出當年對「家」的記憶。她表示，耗時近3個月獨力繪製而成，希望藉由這本書讓大家即使遇到困難，也要有勇氣面對，也盼喚起大家重視孩子童年。

《我的空軍爸爸》則是由小學二年級的李珣嘉，以自己角度走遍土庫鎮各景點，透露出對軍人爸爸的思念；王韋尹則是用台語文來說故事，像是以母親的口吻向孩子描述雲林在地農特產。

唐麗芳表示，每本新作將出版1,000本，分布於20鄉鎮市圖書館及小學等地讓民眾閱覽，此外這些熱騰騰的素人繪本、由作者設計的故事箱即日起至2月28日在雲林故事館展出，3月1至31日則於二崙故事屋。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，19至21日將針對3本新作分別於土庫、虎尾舉辦走讀行腳，作者及地方人士將帶領大家進行社區導覽、分享故事，全都免費報名，歡迎民眾可上雲林故事館網站報名。

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