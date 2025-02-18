「世界母語日」一起說母語 南市圖推出市集、點心製作等活動

響應「世界母語日」，台南市立圖書館將舉辦一系列活動，讓民眾藉由市集、點心製作、聽故事、音樂會、猜燈謎等活動，一起開口說母語、聽母語。（南市圖提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕2月21日是「世界母語日」，台南市立圖書館除了串聯全市15間區圖書館，利用館藏書籍為謎題，舉辦台語猜燈謎活動，22、23日2天在永康新總館還有一系列活動，帶民眾以輕鬆有趣的方式，一起體驗台語、客語、原住民語及台灣手語等不同族群的語言文化。

南市圖永康新總館將於22日與台南台語共學團「甜粅粅的虱目魚」合作，於下午1時起舉辦「鬧熱的台語下晡市」小小老闆擺攤市集，現場有二手物、懷舊小遊戲、手作乾燥花及衣服絹印等攤位，將以台語羅馬字書寫招牌，並用台語叫賣，增進民眾的台語聽、說、讀能力。

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城市灶咖空間在當天上午及下午將各推出1梯次的懷舊台式小點心手作課程，邀請糖果廚房主理人莊雅閔教做麩奶甲（台式馬卡龍）、蕃薯圓kah粉粿，只要搭配借書活動，可全程免費參加，限額24組，採事先線上報名。

台灣獨立樂團「農村武裝青年」將在當天下午2時起，在6樓哇劇場舉辦「阿母的話音樂會」，由主唱暨吉他手江育達與大提琴手陳俐君，帶來〈阿母的話〉、〈無事坐巴士〉、〈望水〉等歌曲，用台語音樂勾起感動人心的鄉土情懷。同樣採事先線上報名。

23日則有本土語言說故事串燒活動，上午10時先由蛙寶故事團帶來手語故事劇《小小迷路》，上午11時接著由客語薪傳師劉寶珠說繪本《棕色的熊、棕色的熊，你在看什麼？》，下午2時有台語猜燈謎有獎徵答，帶民眾認識台灣早期俗諺、歇後語，下午3時緯晴老師將帶來排灣族的故事《百步蛇娶新娘》。

另外，由全市15間區圖書館串聯舉辦的「台語猜燈謎」活動，22、23日2天也將由各館分別舉辦，讓民眾從猜燈謎的過程中，體驗早期本土俗諺的趣味性。

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