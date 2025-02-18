國光劇團攜手翃舞製作推《精衛》 挑戰歷史爭議人物

國光劇團《精衛》由青年武生李家德（右）與京劇小天后黃宇琳（左），將與「翃舞製作」的現代舞者們共同演出嶄新的跨界表演，帶領觀眾探究汪精衛這位歷史爭議人物的內心世界。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國光劇團今年除持續推出「永恆時尚」傳統戲之外，將於4月攜手翃舞製作推出全新跨界製作《精衛》，揉合古典文學「精衛鳥」意象，探討歷史人物「汪精衛」的複雜面向。

國光劇團藝術總監王安祈編創表示，《精衛》並非傳統的「汪精衛傳」，而是以精衛鳥的異想世界為背景，透過由武生李家德飾演的汪精衛與黃宇琳飾演的精衛鳥展開跨時空對話，呈現汪精衛內心的掙扎與情感。劇中的精衛鳥延伸為汪妻陳璧君，深入探索汪精衛的內心世界。

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國光劇團全新跨界製作新編戲《精衛》，由青年武生李家德飾演汪精衛。（國光劇團提供）

《精衛》是一齣融合京劇傳統底蘊、當代舞蹈肢體展現，以及詩歌深邃意境的跨界之作，劇中使用汪精衛寫給妻子冰如的情詩，以及投身革命時的豪情壯語，展現其多重情感面向，同時，以多重媒介折射汪精衛對理想的執著與對現實的無奈。已經開始與翃舞製作排舞的李家德表示，現代舞蹈與京劇身段表現出來的身體語言與線條不同，「賴翃中在設計舞蹈的過程，將京劇身段融合，讓2種畫面結合得很好看。」

《精衛》將引領觀眾穿越歷史迷霧，探索真實歷史與個人記憶的複雜關係。不僅是表現形式的跨界，更是在多重問答中激盪出抒情，觀眾更可從中照見自我及時代。此外，國光劇團表示，5月將在雙融域進行的「鏡花水月」國光30戲曲劇場光影沉浸展，將又是挖掘科技與京劇共融出嶄新美學的一大實驗。詳詢國立傳統藝術中心官網。

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