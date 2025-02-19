大地慶10週年推感恩回饋專案 買1萬送1萬元、再抽價值6萬6千元大地套房

大地酒店迎開幕10週年慶，推出「感恩回饋-買萬送萬」住房專案。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕每到飯店的週年慶，也是消費者趁機享受優惠活動的好時機，位於北投的大地酒店即將迎來開幕10週年慶，特別推出「感恩回饋-買萬送萬」住房專案，即日起開放預訂，每日限量5間，憑此專案入住，即附贈總價值高達「1萬元」的豪華大禮包，內含5千元的餐飲抵用金，可於飯店內3間餐廳盡情享用美味大餐；另有2千元的住房禮賓券可升等房型；還附贈The Gaia SPA、大眾風呂、獨立湯屋等3處休閒設施，各1千元的抵用金。專案中更推出史無前例的抽獎活動，每個房間皆可獲得1張抽獎券，參加者有機會抽中免費入住價值6萬6千元的「大地套房」。

豪華大禮包內含5千元餐飲抵用金，可於飯店內3間餐廳盡情享用美味大餐。（大地酒店提供）

豪華大禮包內含獨立湯屋千元抵用券，可使用於擁有私密空間的獨立湯屋。（大地酒店提供）

大地酒店表示，一路走來受到大家的照顧和喜愛，慶祝10週年的「感恩回饋-買萬送萬」住房專案，提供奇岩雙人房1晚住宿，並附贈2客早餐及Welcome Drink。此外，每個房間皆使用質感精美的寶格麗洗沐備品與Dyson吹風機，還有1份價值1萬元的專屬好禮包，其中包含5千元的餐飲抵用金，可任意選擇飯店內3間極具特色的餐廳，分別是主打川湘料理的奇岩一號、日式涮涮鍋的月兒彎彎，以及提供歐陸料理的喜歡西餐廳，讓每位遊客都能在此大快朵頤，品嘗來自世界各地的美味佳肴。另有2千元的住房禮賓券，可用於房型升等或加床服務等。禮包中還有3張千元抵用券，可分別使用於大地酒店的特色休閒設施，享受消費折抵，如擁有極致雪景的大眾風呂、私密空間的獨立湯屋，還有The Gaia SPA芳療按摩等體驗。

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每房附贈1張摸彩券，有機會抽中價值6萬6千元、擁有270度環景絕美景致的「大地套房」。（大地酒店提供）



除了多項驚喜禮遇外，每房還會附送1張摸彩券，讓入住賓客有機會抽中價值6萬6千元、擁有270度環景絕美景致的「大地套房」。大地酒店強調，飯店將於3月24日迎來開幕10週年，這份滿滿的心意希望回饋10年來每一位支持大地酒店的顧客，也希望能夠舊雨新知，在這個特別的時刻，讓大家感受到大地傳遞的最真摯感恩之情。更多相關內容詳詢大地酒店官網。

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