麗寶「建築永續」講座3月14日免費登場 荷蘭頂尖建築事務所來台分享實現零碳建築

麗寶文化藝術基金會「建築永續 」公益講座3月14日登場，即日起開放免費報名。（麗寶文化藝術基金會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025年台灣開徵碳費，實現零碳建築是當今建築界面臨最急迫且具有挑戰性的目標之一，由麗寶集團旗下麗寶文化藝術基金會主辦的「綠色建築，建築永續」國際建築公益講座，將在3月14日下午1點半至4點半，於松菸誠品表演廳（台北市信義區菸廠路88號B1）登場，探討「零碳建築的挑戰」。即日起至3月12日開放免費報名，座位有限，額滿為止。

TheO由MVRDV設計的高層建築，是4棟字母的造型公寓，與其他建築共同拼出「HOME」一詞。（麗寶文化藝術基金會提供）

麗寶文化藝術基金會特地邀請來自荷蘭的國際頂尖建築事務所MVRDV的合夥人暨策略長楊‧可尼克（Jan Knikker）建築師，以及建築師事務所副董事暨台灣總監廖慧昕（Hui Hsin Liao）建築師，分享前瞻的建築觀點。該建築事務所有多項作品都得到國際獎項的肯定，並且融合周邊的地景和文化，形成獨特的標示型建築，例如：The 「O」。「O」大樓是德國曼海姆富蘭克林米特社區最具代表的地標之一，由MVRDV設計的高層建築，與其他建築共同拼出「HOME」一詞。15層樓高的大樓內部融合120間公寓、一樓商業空間，以及酒吧與露台。獨特的造型，使其成為當地的標誌性建築，更為整個社區增添鮮明的個性。

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「綠色建築，建築永續」公益講座，將由荷蘭知名建築師事務所的兩位靈魂人物廖慧昕（左）、楊‧可尼克，共同分享前瞻建築觀點。（麗寶文化藝術基金會提供）

MVRDV合夥人暨策略長楊．可尼克於2008年加入MVRDV，積極推動業務發展和公共關係，並主導MVRDV的策略方向，透過建築、城市化和計算等多方面方法來製定應對全球氣候挑戰的解決方案。另一位講者廖慧昕是MVRDV的建築師（M.Arch）、副董事暨台灣總監。她在公共建築、城市規畫、露天市場和展覽等廣泛建案類型中，展現卓越設計的貢獻。作品包含台南新化果菜市場、忠泰演講廳和台南河樂廣場。台南河樂廣場設計理念就是將廢棄的購物中心改造成一個充滿活力的公共戶外空間，使用者可以在涼爽的水基景觀中緩解台南的炎熱和潮濕。

位在阿姆斯特丹Zuidas社區的「山谷」，榮獲7項世界建築大獎，2021年被評為全球最佳新摩天大樓。（麗寶文化藝術基金會提供）

本次講座，MVRDV將深入探討如何在個案中，為達成創造永續建築的目標必須克服的諸多複雜性和障礙，創新的材料、先進的技術以及最前端的設計策略，這些正在重新定義人類對建築和能源使用的思考方式。從採用環保材料、實施可再生能源系統到翻新現有建築和確保建築高效運行，在邁向零碳的每一步，都需要精心的規畫、執行和承諾。歡迎大家加入講座，探討如何通過深思熟慮的建築設計豐富城市生活，一同揭開零碳建築的多面挑戰，並深入了解環保建築的未來。講座免費參加，報名網址。

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