致敬旅宿、餐飲、軍警消醫護人員 淡水將捷金鬱金香酒店推專屬住房優惠

將捷金鬱金香酒店推出「服務業住房優惠」，歡迎旅宿業、旅行業、餐飲業、軍警消醫護人員等，來淡水享受春日假期。（將捷金鬱金香酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕服務業相關從業人員在年節期間還是得堅守崗位，為大眾提供貼心服務，值此春暖花開之際，不妨為自己規畫一場放鬆之旅，將捷金鬱金香酒店特別推出「服務業住房優惠」，歡迎旅宿業、旅行業、餐飲業、軍警消醫護人員等，在年後來淡水享受靜謐愜意的春日假期。

服務業從業人員在年節期間堅守崗位，現在是給自己來場放鬆之旅的好時機。（將捷金鬱金香酒店提供）

凡加入酒店LINE好友，即可獲得三重專屬禮遇，包括享有河畔餐廳早餐2客。（將捷金鬱金香酒店提供）

淡水擁有豐富的歷史文化與自然景觀，將捷金鬱金香酒店鄰近淡水老街、紅毛城、漁人碼頭等著名景點，無論是漫步老街品嘗美食，登上紅毛城感受歲月痕跡，或是前往漁人碼頭欣賞夕陽美景，都能讓旅程充滿驚喜與美好回憶。「服務業住房優惠」即日起至3月31日，週日至週五預定高級客房每房享優惠價，讓所有服務業夥伴們能在淡水河岸的迷人風光中，遠離塵囂，享受專屬自己的悠閒時光。此外，凡加入酒店LINE好友，即可獲得三重專屬禮遇，包括享有河畔餐廳早餐2客，再加贈客房升等券1張，可於週日至週四免費升等至視野遼闊的河景客房；另可以優惠價1,600元加購河畔餐廳雙人晚餐，在浪漫氛圍中度過難忘時光。

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另外，將捷金鬱金香酒店體恤守護城市的無名英雄們，於2025年平旺日住房，刷「國民旅遊卡」或「持軍警消醫護證件」，即可享雙人一泊一食優惠價，每人每卡限訂2間，每日限量。

春日的淡水正值櫻花綻放，最適合來場悠閒的輕旅行。（將捷金鬱金香酒店提供）

將捷金鬱金香酒店表示，春日的淡水正值櫻花綻放，美景與微風相伴，最適合來場悠閒的輕旅行。每位服務業夥伴來此放慢步調、釋放壓力，既感受春光的美好，也為自己留下最值得回味的美好時刻。更多相關訊息詳詢將捷金鬱金香酒店官網。

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