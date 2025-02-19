首次參賽就「鍍金」 八里左岸光雕展榮獲美國繆思設計金獎

2024八里光雕展以東方愛情故事為構想榮獲國際設計大獎。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市八里左岸婚紗廣場是國內熱門的旅遊景點，新北市高灘地工程管理處去）年以「夢幻情緣」為主題於情人節間辦理光雕展，並報名參賽2024美國繆思設計獎（MUSE Design Awards），榮獲第二季照明設計類（Lighting Design - Outdoor Lamps / Lighting）金獎，19日於市政會議安排獻獎，市長侯友宜與同仁共同分享喜悅。

高灘處長黃裕斌表示，新北河濱公園配合時節推出不同主題光雕展，2024八里光雕展以東方愛情故事為構想，將心動浪漫的光影元素與富有情感的愛情故事相結合，打造出獨特而具有吸引力的光雕場景，因整體佈展極具特色因而得到「2024美國繆思設計獎」國際肯定，是新北河濱光雕展第一個獲得的國際知名獎項。

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辰光橋以牛郎織女重逢為構想 橋上設置帶狀光雕燈飾呈現七彩變換。（記者翁聿煌攝）

高灘處說明，新北河濱公園每年辦理3大光雕展，除八里光雕展外，另有金色水岸及三重辰光橋光雕展，在不同地點以絢麗耀眼的光雕營造城市夜間美，其中八里左岸沿線有舒適的自行車道、優美的親水空間、特色兒童遊戲場，配合8至10月的八里城市沙雕展及光雕展，展出後吸引大量人潮，讓人從白天玩到晚上。

黃裕斌補充，光雕展以「情繫辰光」為主題，展期至3月23日，每日亮燈時間為晚上5點半至10點，可搭配周邊大型活動如21至23日的寶可夢活動及3月份春紛節安排河濱公園一日遊，喜歡夜間浪漫場景的民眾要把握展出時間。

辰光橋交通資訊，捷運：（1）捷運三重站下車後，走至機場捷運線A2三重站，1A出口出站即可抵達，（2）桃園機場捷運於A2三重站下車後，1A出口出站即可抵達，公車搭乘227、264、640、986至捷運三重站下車。

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