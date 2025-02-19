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謝春德《NEXEN未來密碼》渴望復出？北藝中心回應了

2025/02/19 18:32

藝術家謝春德。（資料照，北藝中心提供）藝術家謝春德。（資料照，北藝中心提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕藝術家謝春德遭控妨害性自主案件，於2024年12月27日經台北地方法院刑事庭裁定「聲請駁回」，理由是「追訴權已因時效完成而消滅」，加上證據不足，難以認定有犯罪嫌疑。典藏雜誌社社長簡秀枝19日凌晨於臉書寫到，謝春德經友人鼓勵重返社會，主動與典藏團隊聯絡，表達他渴望創作的心情，並希望2023年因事件引起外界疑慮而中斷的《NEXEN未來密碼—浮光疊影劇場》演出，能重新開始。

記者今日與北藝中心聯繫，針對此事，北藝中心說明，「台北表演藝術中心與謝春德先生《NEXEN未來密碼》演出契約已於112年9月協議終止。」

北藝中心亦強調，「目前所有的節目規劃，都依《表演藝術中心節目暨活動品質管理細則》，經由藝術委員會進行討論、審慎評估，以推出最優質節目為目標。｣

謝春德因遭控疑雲，北藝中心於2023年宣布《NEXEN未來密碼—浮光疊影劇場》演出取消。（翻攝自北藝中心臉書）謝春德因遭控疑雲，北藝中心於2023年宣布《NEXEN未來密碼—浮光疊影劇場》演出取消。（翻攝自北藝中心臉書）

簡秀枝臉書全文：

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