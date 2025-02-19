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音樂與生命交織 曾宇謙「刻在我心底的名字」台大癌醫公益演出

2025/02/19 20:22

每個人心中都有一個刻在記憶裡的名字，對世界級的小提琴家曾宇謙來說，那個名字是陳正玹。（記者邱芷柔攝）每個人心中都有一個刻在記憶裡的名字，對世界級的小提琴家曾宇謙來說，那個名字是陳正玹。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕每個人心中都有一個刻在記憶裡的名字，對世界級的小提琴家曾宇謙來說，那個名字是陳正玹。兩人曾並肩學藝、追逐音樂夢想，但命運無情打斷了正玹的生命，正玹的離世令親友悲痛，但也促成了新的治療方式。曾宇謙今（19日）晚現身台大癌醫，以「刻在我心底的名字」為名進行一場公益演出，完成好友最後心願；陳正玹的主治醫師劉家豪也分享，正是這些刻在醫師心中的名字，推動著醫療進步，每一個刻在心底的名字，都可能成為改變世界的力量。

曾宇謙今（19日）晚現身台大癌醫，以「刻在我心底的名字」為名進行一場公益演出，完成好友最後心願，正玹媽媽在現場感動拭淚。 （記者邱芷柔攝）曾宇謙今（19日）晚現身台大癌醫，以「刻在我心底的名字」為名進行一場公益演出，完成好友最後心願，正玹媽媽在現場感動拭淚。 （記者邱芷柔攝）

畢業於新英格蘭音樂院的陳正玹，22歲就在國家音樂廳舉行獨奏會，與21歲就奪下柴可夫斯基大賽銀獎的曾宇謙是知音，沒想到音樂生涯正要起飛，陳正玹卻在2022年罹患淋巴性白血病，經過化學治療和骨髓幹細胞半相合移植後，仍遭遇頑固排斥反應，生命樂章嘎然而止。

正玹媽媽說，正玹與宇謙從小就是同門師兄弟，不幸的是，正玹因血癌在2022年離世，住院期間，宇謙曾到台大癌醫演出為他打氣，但因病情關係，正玹無法下樓聆聽，後來正玹對她說「媽媽，我好期待宇謙再來演出一次。」也因為這句話，讓她決定幫兒子完成這個心願。

曾宇謙說，這次選擇較沉重的D小調組曲，以音樂表達思念，同時也向辛苦的醫護人員致敬，也希望為仍在治療的病友帶來安慰。 （記者邱芷柔攝）曾宇謙說，這次選擇較沉重的D小調組曲，以音樂表達思念，同時也向辛苦的醫護人員致敬，也希望為仍在治療的病友帶來安慰。 （記者邱芷柔攝）

悠揚的琴音在台大癌醫揚起，曾宇謙說，正玹治療期間他曾以明亮的巴哈E大調組曲，祝福治療順利，但正玹最終因排斥反應離開大家，他曾和正玹約定，等正玹康復後一起為照顧正玹的醫護人員演奏，但事與願違，後來正玹媽媽告訴他，這是正玹最後的小願望，因此他今天再次來到台大癌醫，這次選擇較沉重的D小調組曲，以音樂表達思念，同時也向辛苦的醫護人員致敬，也希望為仍在治療的病友帶來安慰。

正玹的主治醫師、台大癌醫中心血液腫瘤科醫師劉家豪回憶，住院期間，正玹仍未放下小提琴，正玹的琴聲成為病房裡最溫柔的慰藉，連隔壁病房的阿伯都說「這兩天，那間的患者怎麼沒拉小提琴了？請他再拉啊，很好聽耶！」

曾宇謙（右2）今晚現身台大癌醫，以「刻在我心底的名字」為名進行公益演出，完成好友最後心願。（記者邱芷柔攝）曾宇謙（右2）今晚現身台大癌醫，以「刻在我心底的名字」為名進行公益演出，完成好友最後心願。（記者邱芷柔攝）

劉家豪說，正玹也是刻在他心中的名字，讓他不斷思索是否有方法可以拯救這樣的年輕生命，後來在文獻中發現了糞便移植，經過多方聯繫，促成了與林口長庚醫院合作，開啟了糞便移植的治療。

目前台大癌醫已有逾10位骨髓移植頑固型排斥的患者接受糞便移植治療，劉家豪說，雖然此療法尚未納入正規指引，但希望未來不再有正玹這樣的悲劇，他也對康復病患說「妳能出院，要感謝一位妳不認識的小男生，因為他催生了這項治療。」看著遺憾減少，他深信，那些刻在醫師心中的名字，正是推動醫療進步的力量。

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