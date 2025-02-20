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回望台南水道百年風華及職人生命故事 《溯水之源》專書發表

2025/02/20 14:51

台南山上花園水道博物館發表專書《溯水之源：台南水道的人、物與歷史》。（記者劉婉君攝）台南山上花園水道博物館發表專書《溯水之源：台南水道的人、物與歷史》。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕國定古蹟台南山上花園水道博物館已有百年歷史，館方今（20）日發表專書《溯水之源：台南水道的人、物與歷史》，期望透過水道的歷史、資深水道職人的使命，以及用水文化的省思，改變大眾用水認知，與推廣水資源教育。

《溯水之源》由台南山上花園水道博物館攜手蔚藍文化出版，作者群包含楊宏裕、楚然、陳恒安、陳致豪、張知淇、吳芮甄、林佳慧，搭配鄭培哲的插畫，書中介紹台南水道的前世今生，專訪日治時期在水道工作的耆者吳子中，與陳順接、吳舜柱、吳鴻麒等職人的故事。

今日的新書發表會並邀請吳子中、陳順接、吳舜接3位耆老發表對水道情感，有耆老談到對水道情感，忍不住激動落淚，長期關注地方的全興資源再生公司總經理李英桐也當場認購100本。

台南山上花園水道博物館發表專書《溯水之源：台南水道的人、物與歷史》。（記者劉婉君攝）台南山上花園水道博物館發表專書《溯水之源：台南水道的人、物與歷史》。（記者劉婉君攝）

書末並附錄4條主題旅遊路線，包括「日本人的庭園藍圖」、日治時期的Fun鬆時光戰後的新樣貌以及尋訪淨水池區，從古溯今爬梳植物栽種的歷史。山上水道資深館員林佳慧表示，希望讓讀者可以跟著植物走，用不同的角度參觀水道。

文化局長代理局長林韋旭表示，台南水道不僅呈現日治時期台灣人民生活日常、日本對台治理策略，也標示台灣邁向現代化的過程，其歷史地位與展示文物有其特殊性。而此特殊性，透過成書過程中，專業人士的層層分析與實地田野調查，具體而微地展現。

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