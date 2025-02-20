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史前人面陶罐竟成精湛茶具！十三行博物館即日起限量販售

2025/02/20 15:06

十三行博物館與臺灣工藝之家「文生窯」聯手推出「人面陶罐茶濾杯」。（記者陳奕劭攝）十三行博物館與臺灣工藝之家「文生窯」聯手推出「人面陶罐茶濾杯」。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕以「人面陶罐」為靈感，新北市十三行博物館與台灣工藝之家「文生窯」聯手推出「人面陶罐茶濾杯」，彷彿將史前匠人的手溫與現代陶藝家的巧思熔於一爐，讓史前文物在當代生活中轉化為日常品茗的溫暖儀式，即日起在博物館文創商店限量展售，更多資訊可至十三行官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

「文生窯」創辦人吳明儀老師將史前古物轉化生活器物，延續文化記憶。（記者陳奕劭攝）「文生窯」創辦人吳明儀老師將史前古物轉化生活器物，延續文化記憶。（記者陳奕劭攝）

十三行博物館表示，「人面陶罐」距今約500至1800年前，其獨特的人面造型與精湛工藝，是十三行文化最具代表性的出土文物之一。「文生窯」創辦人吳明儀20年前曾為博物館開發人面陶罐文創品，如今再次攜手開發「人面陶罐茶濾杯」；他說，當年復刻古物是技藝考驗，如今將它轉化為生活器物，才是真正的文化延續。

博物館介紹，「人面陶罐茶濾杯」展現「器以載道」的東方智慧，吳明儀以「不爭第一，只求唯一」的匠人精神，耗時20年建立茶湯萃取數據庫，獨特構造讓水流均勻滲透，人人皆能輕鬆手沖釋放茶菁精華、沖出穩定茶韻；「人面陶罐茶濾杯」也傳遞環保永續理念，推廣原葉茶取代茶包減少污染，搭配可生物分解的蜂巢紙包裝，在品味茶香的同時，也為地球盡一份心力，讓每滴茶湯都成為「慢生活」的溫柔提醒。

「人面陶罐茶濾杯」讓現代人在生活中找到一杯好茶的寧靜時刻。（記者陳奕劭攝）「人面陶罐茶濾杯」讓現代人在生活中找到一杯好茶的寧靜時刻。（記者陳奕劭攝）

十三行博物館館長羅珮瑄表示，十三行博物館致力讓歷史不再封存於展櫃，而是化做觸手可及的生活詩篇，透過跨界合作，讓文化記憶在每一次的品茗中延續傳承，「人面陶罐茶濾杯」即日起於十三行博物館文創商店限量展售。

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