嘉義新港國中美術班畢業展 以香粉與馬賽克刻畫在地特色

造型獨特的香粉雕塑創作。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港國中第三屆美術班畢業成果展2月21日至3月2日在林國治美術館展出，22位學生以「新火鄉傳」為主題，創作平面繪畫、數位設計、香粉雕塑、手模創作、馬賽克拼貼、水墨、書法等，這其中以香粉雕塑，學生們以別出心裁的媒材發揮天馬行空創意，雕塑出栩栩如生的創作，令人歎為觀止。

嘉義新港國中美術班畢業展。（記者蔡宗勳攝）

新港國中校長林婉鈴指出，新港國中於2020年成立美術藝術才能班，這次畢業美展由賴玫娟、吳宜靜、陳宥蓉、張芳虹等老師帶領第三屆美術藝術才能班22位學生共同創作，以「新火鄉傳」為主題，意在點燃傳統文化的燈火，並融入當代藝術的嶄新氣息。

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嘉義新港國中美術班畢業展別出心裁的香粉雕塑創作。（記者蔡宗勳攝）

林婉鈴表示，展出形式包括平面繪畫、數位設計、香粉雕塑、手模創作、馬賽克拼貼、水墨、書法等，這些作品既承載著地方的歷史韻味，也承接著創新表達的時代精神。從平面到立體，從傳統到現代，學生的每一件作品都如同一條線，連結了過去與未來，交織出屬於新港的藝術故事。

嘉義新港國中美術班畢業展的香粉雕塑創作。（記者蔡宗勳攝）

林婉鈴強調，新港做為媽祖信仰的重鎮，擁有豐富多元的文化資源與在地特色，美術班將課程設計延伸至香藝文化園區，學生們採用製香的粉末進行頭像雕塑創作，別具一格的媒材，加上獨特造型，每件作品都令人驚豔不已，成了這次展覽的特色之一。

嘉義新港國中美術班畢業展呈現地方特色的馬賽克拼貼。（記者蔡宗勳攝）

另，新港是台灣馬賽克最重要的產區，美術班學生當然不能錯過這個深具地方特色的媒材，每件馬賽克拼貼作品栩栩如繪，宛若一幅立體畫作，描繪出傳統與現代交融的畫卷，令人激賞。

嘉義新港國中美術班畢業展的作品。（記者蔡宗勳攝）

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